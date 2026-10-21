Feinmann filtró en vivo la encuesta que Milei no quiere leer: "Negativamente"

Eduardo Feinmann compartió en vivo en A24 los resultados de una encuesta que expuso una evaluación mayoritariamente negativa y las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según los datos que leyó el periodista, el 60% evalúa negativamente al presidente Javier Milei, mientras que el 39% apoya. Más allá de los números de apoyo y rechazo, el conductor puso el foco en un dato central del sondeo: el aumento en los costos de salud.

{{{htmlAmp}}}

Durante su intervención, Feinmann repasó los porcentajes del relevamiento y destacó la división en la evaluación: "60% lo evalúa negativamente, 39% apoya", enumeró al aire.

Al detenerse en el segundo dato, el periodista hizo una observación sobre el respaldo registrado en la medición. "Es un montón", expresó en referencia al 39% de apoyo. Esto es porque estar cerca de los 40% podría posicionarlo fuertemente para una primera vuelta, aunque el 60% de rechazo puede jugarle en contra en un eventual balotaje.

Los servicios públicos, la principal preocupación

Feinmann también repasó cuáles son los temas que más preocupan a los ciudadanos. Según los porcentajes que leyó, el costo de los servicios públicos encabeza la lista, con un 65%.

Feinmann filtró en vivo la encuesta que Milei no quiere leer.

En segundo lugar aparece la incertidumbre económica, señalada por el 59% de los encuestados. El costo de la salud, por su parte, alcanza el 57%. Este último indicador llamó la atención del periodista, que reconoció que no lo había visto reflejado anteriormente en los datos que conocía. "Costo de la salud, cosa que yo no había leído hasta ahora", comentó durante la lectura.