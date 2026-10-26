Feinmann se bajó del barco tras festejar antes de tiempo y criticó a Milei por no felicitar a Lula: "Me llama la atención"

Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial en Brasil tras lograr una remontada frente al candidato de extrema derecha, Flávio Bolsonaro. Tras este hecho, referentes políticos pronunciaron su mirada acerca del resultado del balotaje. Sin embargo, Javier Milei fue la excepción. A raíz de este hecho, Eduardo Feinmann criticó el accionar del mandatario argentino.

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Durante una transmisión de Radio Mitre, el periodista se refirió al silencio de Milei y manifestó su disconformidad por la falta de un saludo al presidente electo de Brasil: “El triunfo de Lula causó desilusión en la Casa Rosada, la verdad no era el resultado que esperaban. A mi me llama la atención y la verdad no me gustó ese gesto de, por lo menos, un saludo, un tweet”.

Luego, Feinmann apuntó contra la reacción de Flávio Bolsonaro, quien no reconoció la derrota y anunció que buscaría la anulación de los comicios: “Tampoco me gustó la actitud de quien perdió la elección, el señor Bolsonaro, no reconociendo el triunfo de Lula, diciendo que ahora bueno, van a anular la elección, no va a ocurrir”.

Lula Da Silva ganó en una remontada histórica

Lula Da Silva fue reelegido presidente de Brasil el domingo 25 de octubre, tras imponerse en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de su rival.

Tras conocerse el resultado, simpatizantes del presidente salieron a celebrar en distintas ciudades del país. Asimismo, Lula presentó su victoria como una defensa de la democracia y de la soberanía brasileña, en un contexto regional atravesado por el crecimiento de fuerzas políticas de derecha. Sin embargo, la derrota fue cuestionada por Flávio Bolsonaro, quien afirmó que no reconocía el resultado y anunció que buscaría la anulación del balotaje.