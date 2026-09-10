Un famoso chef de la TV argentina reveló que le detectaron cáncer: "Quiero contarles"

Juan Manuel Herrera, uno de los rostros más recordados de la señal El Gourmet, rompió el silencio sobre los rumores que circulaban en torno a su marcado cambio físico. A través de un video publicado en sus redes sociales, el chef pastelero decidió contar por primera vez que el año pasado atravesó un cáncer de pulmón, una noticia que sorprendió tanto a sus seguidores como a sus colegas del ambiente gastronómico.

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El diagnóstico y la reacción del chef

Con un tono calmo pero directo, Herrera relató cómo fue el momento del hallazgo: "Sí, el año pasado me encontraron un cáncer de pulmón. Me lo encontraron a tiempo, fue un hallazgo y, por suerte, me pude operar. Hice cuatro quimios y eso fue todo". El diagnóstico llegó durante un chequeo de rutina, lo que permitió una intervención rápida y, según remarcó el propio cocinero, fue clave para el buen resultado del tratamiento.

Juan Manuel Herrera contó la enfermedad que sufre.

Lejos de dejarse abatir por la noticia, el pastelero explicó que optó por priorizar la acción por sobre la angustia: "Hay que ocuparse y no preocuparse", aseguró, repitiendo la frase que le habían transmitido los profesionales que lo asistieron durante el proceso.

Por qué decidió contarlo

Herrera reconoció que dudó bastante antes de hacer pública su enfermedad. Sin embargo, un detalle terminó de inclinar la balanza: durante años, mientras cocinaba frente a cámara, recibía mensajes de personas que atravesaban distintas enfermedades y le contaban que sus programas les hacían compañía en los momentos más difíciles.

Esa devolución lo llevó a pensar que su propia experiencia también podía servir de aliento para otros. "No está muerto quien pelea", lanzó el conductor, en una de las frases más contundentes de su descargo.

Una carrera forjada en la pastelería

Oriundo de Berisso, Herrera es hoy propietario de La Bollería, un espacio ubicado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires donde despliega sus creaciones. Se formó en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y completó estudios de chocolatería y pastelería francesa en L'école hôtelière de Paris. Su recorrido profesional incluye pasos por la panadería El Trigal, por Tierra Mayor y por el restaurante Monastrell, de la reconocida chef José San Román, en Alicante, España.

Tras hacer pública su enfermedad, Herrera manifestó su intención de seguir compartiendo su proceso de recuperación con quienes lo sigan de cerca.