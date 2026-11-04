Un famoso cantante aseguró que lo bajaron de cantarle al papa León XIV por una denuncia falsa: "Le dan espacio a cualquier boluda"

Axel contó por qué, según su versión, quedó afuera de la presentación ante el papa León XIV.

A pocos días de la visita del papa León XIV a Córdoba, Axel reveló que había sido convocado para cantar ante el pontífice, pero aseguró que la organización decidió dejarlo afuera. Según su relato, la decisión llegó después de que una mujer que trabajó como su vestuarista lo acusara públicamente.

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"Les voy a confesar algo que no lo dije en ningún lado porque no me preguntaron esto y es actual", comenzó el cantante en una entrevista con La Voz. Allí explicó que le habían ofrecido participar y que había elegido hacerlo en Córdoba.

"Me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él", contó. Sin embargo, sostuvo que las declaraciones de su excolaboradora alteraron esos planes y cuestionó a los medios por darles espacio sin comprobarlas.

"Hoy día le dan espacio a cualquier boludo, cualquier boluda diciendo cualquier barrabasada", expresó. El músico aseguró que la situación lo lastimó y vinculó su exclusión con la repercusión de aquellas acusaciones.

Qué dijo Axel sobre la decisión de la organización

Consultado acerca de quién había decidido que no participara, Axel respondió que fue la organización. Aunque manifestó su dolor, también dijo que comprendía la postura de quienes estaban a cargo.

"Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", afirmó. Además, explicó que la posibilidad de cantarle a León XIV tenía un significado especial para él por el vínculo del Papa con Perú, país al que el músico aseguró querer mucho y visitar con frecuencia por su trabajo.

"Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él", remarcó. La visita del pontífice a Córdoba está prevista para el 10 de noviembre, según informó el Arzobispado local.

El conflicto con su exvestuarista

En septiembre, Griselda Pelozo, exvestuarista del cantante, hizo públicas sus acusaciones contra él. Según informó eltrece, presentó una demanda civil vinculada con honorarios y cuestiones laborales, y también relató una situación durante una prueba de vestuario que, afirmó, le generó incomodidad.

En ese momento, Axel negó categóricamente haber tenido un comportamiento inapropiado. También sostuvo que, si existía una deuda real, quería pagarla, aunque rechazó el monto reclamado.

La afirmación del cantante sobre el motivo de su exclusión corresponde a su propia versión: no se informó una confirmación independiente de la organización ni una resolución que establezca que las acusaciones fueran falsas.

La relación de Axel con las presentaciones ante pontífices tiene un antecedente: en 2017 cantó "Celebra la vida" y "Amo" frente al papa Francisco en el Vaticano.