Una figura de El Trece reveló que se puso prótesis mamarias cuando tenía 33 años y explicó el motivo por el cuál se arrepiente de esta decisión.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), el doctor Capuya fue invitado al ciclo para analizar el Bótox Gate y hablar sobre los retoques estéticos. En ese marco, los presentes en el estudio dieron a conocer las veces que pasaron por un quirófano, y Fernanda Iglesias contó su experiencia con las prótesis mamarias.

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Pampito fue revisado en vivo por Guillermo Capuya tras el Bótox gate con Ángel de Brito.

Asimismo, la periodista habló sobre el paso del tiempo y explicó los motivos que la llevaron a colocarse implantes mamarios hace 20 años: “La naturaleza nos hizo envejecer por algo, entonces basta de volvernos locos con eso. Yo me puse siliconas hace 20 años, después de tener a mi primera hija. Tenía 33 años. En realidad fue reconstructivo, no me las puse para ir al show de Nito Artaza, sino porque había dado de mamar y me habían quedado como unas pasitas de uva”.

Finalmente, Iglesias contó que actualmente evalúa retirarse las prótesis debido a los cambios que experimentó durante la menopausia: “Me tenía que poner cinta scotch para que se me levantaran, así que dije: ‘Esto no es digno, vamos al quirófano’. Ahora me las quiero sacar. Con la menopausia me crecieron mucho y me molestan. Están muy grandes”.

El Bótox Gate entre Pampito y Ángel de Brito

Ángel de Brito y Pampito Perelló Aciar protagonizaron un tenso cruce que derivó en el denominado “Bótox gate”. Todo comenzó cuando Ángel de Brito visitó el programa de streaming de Fernanda Iglesias, Fernanda al hueso (LOVE/ST), donde hizo un comentario sobre el rostro de Pampito y aseguró que “tiene otra carita”.

Luego de la declaración del conductor, Pampito respondió al aire y decidió referirse a las versiones sobre un supuesto retoque estético. En ese sentido, expresó: “No tengo bótox, esto es juventud. No tengo bótox. A ver si el director puede enfocar mi frente, mirá cómo se mueve, más cerca. Es más, te propongo un desafío. Le propongo a Ángel de Brito el desafío de mover la frente. Mira, a mí se me hacen arrugas ahí”.

Finalmente, Ángel redobló la apuesta y respondió con una chicana durante la emisión de Puro Show (El Trece), donde volvió a referirse al tema y apuntó contra Pampito: “Yo no tengo botox, ¿de dónde sacó eso? Al aire hizo fuerza con la frente para demostrar que tiene arrugas. Que haga fuerza con la cabeza, no con la frente. Si sabe que no tengo botox. No sé de dónde salió esta guerra. Él se hizo la nariz, yo le conocí la otra nariz, era distinta”.