Tras más de 5 meses de confirmar su noviazgo a través de sus redes sociales, los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), Nenu López y Franco Zunino, anunciaron su separación en Instagram en paralelo a un fuerte escándalo sobre una presunta infidelidad por parte de él.

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En ese marco, la primera en publicar la noticia fue ella. La influencer subió una placa negra con un texto acompañado de un corazón rojo: “Quiero contarles que decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad. Les pido respeto y privacidad en este momento. Gracias por el cariño”.

Nenu López en su Instagram.

Luego, Zunino replicó el estilo de la historia de Nenu y compartió la noticia con sus seguidores: “Quiero contarles que con Nenu decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad. Les pido respeto y privacidad en este momento ya que es algo muy triste para mí. Gracias por el cariño”.

El presunto motivo detrás de la separación de Nenu López y Franco Zunino

Una semana atrás, Nenu López y Franco Zunino quedaron envueltos en una fuerte polémica luego de que se filtraran grabaciones de una discusión privada que mantuvieron en el departamento que compartían. Los audios salieron a la luz después de que un vecino registrara la pelea y fueron difundidos por Pepe Ochoa durante una transmisión en vivo del streaming Bondi Live.

En las grabaciones se escucha a la influencer reclamarle a su pareja, entre lágrimas, por un mensaje que había borrado y por una supuesta “noche loca” que él había mencionado durante una entrevista televisiva. Luego de la fuerte polémica, los medios y las redes sociales llegaron a la conclusión de una presunta infidelidad por parte de él. Sin embargo, López salió a desmentir esa versión y cuestionó que se utilizara un momento de angustia para construir una historia sobre su relación.