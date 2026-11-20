Tras más de 5 meses de confirmar su noviazgo a través de sus redes sociales, los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), Nenu López y Franco Zunino, anunciaron su separación en Instagram en paralelo a un fuerte escándalo sobre una presunta infidelidad por parte de él.
En ese marco, la primera en publicar la noticia fue ella. La influencer subió una placa negra con un texto acompañado de un corazón rojo: “Quiero contarles que decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad. Les pido respeto y privacidad en este momento. Gracias por el cariño”.
Luego, Zunino replicó el estilo de la historia de Nenu y compartió la noticia con sus seguidores: “Quiero contarles que con Nenu decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad. Les pido respeto y privacidad en este momento ya que es algo muy triste para mí. Gracias por el cariño”.
El presunto motivo detrás de la separación de Nenu López y Franco Zunino
Una semana atrás, Nenu López y Franco Zunino quedaron envueltos en una fuerte polémica luego de que se filtraran grabaciones de una discusión privada que mantuvieron en el departamento que compartían. Los audios salieron a la luz después de que un vecino registrara la pelea y fueron difundidos por Pepe Ochoa durante una transmisión en vivo del streaming Bondi Live.
En las grabaciones se escucha a la influencer reclamarle a su pareja, entre lágrimas, por un mensaje que había borrado y por una supuesta “noche loca” que él había mencionado durante una entrevista televisiva. Luego de la fuerte polémica, los medios y las redes sociales llegaron a la conclusión de una presunta infidelidad por parte de él. Sin embargo, López salió a desmentir esa versión y cuestionó que se utilizara un momento de angustia para construir una historia sobre su relación.