Una reconocida cantante argentina sufrió un accidente doméstico y el equipo informó que su próxima función será reprogramada.

Valeria Lynch tuvo que reprogramar su show en el Quality Arena de Córdoba tras sufrir un accidente doméstico. Asimismo, el equipo de la cantante compartió un comunicado en sus redes sociales para dar más detalles sobre los tickets vendidos y los reembolsos.

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En ese marco, informaron: “Debido a un reciente accidente doméstico sufrido por la artista, se anuncia la reprogramación de su show previsto para este 20 de noviembre en Córdoba. La nueva fecha será el miércoles 25 de noviembre en Quality Arena, y los tickets adquiridos tienen total validez para la nueva función sin necesidad de realizar ningún trámite”.

El equipo de Valeria Lynch compartió un comunicado en sus redes sociales.

Previamente, también explicaron, a través de Instagram, que Valeria está bien pero necesita respetar unos días más de reposo por indicación médica: “Queremos transmitir tranquilidad a sus fans, informando que la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica”.

Valeria Lynch sufrió una caída en su casa

La cantante tuvo una caída en su casa y, aunque no dio demasiados detalles sobre lo sucedido, contó lo ocurrido con humor a través de sus historias de Instagram: “No vi el escalón y…”. A raíz del accidente, los médicos le recomendaron hacer reposo durante los próximos días para recuperarse. Sin embargo, no se sabe en qué parte de su cuerpo sufrió la lesión ni explicaron cómo fue exactamente el accidente.

En cuanto a las entradas del show reprogramado, el 20 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba, quienes ya habían comprado sus tickets para el show original podrán utilizarlos directamente en la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio ni trámite.

Por otro lado, las personas que no puedan asistir el 25 de noviembre tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del dinero. En ese marco, la nueva fecha será el miércoles 25 de noviembre, por lo que se espera que Valeria pueda reencontrarse con su público una vez cumplido el descanso indicado.