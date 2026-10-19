Evangelina Salazar fue contundente sobre la separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "No voy a..."

Evangelina Salazar rompió el silencio y habló sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi durante un móvil en vivo de Infama (América TV).

Luego del escándalo mediático que se generó a raíz de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Evangelina Salazar rompió el silencio y se refirió a los rumores que involucran a su hijo. Durante un diálogo con Infama (América TV), la actriz se mostró reservada al ser consultada sobre la situación sentimental del cantante: "De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima".

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La ruptura entre Ortega y Prandi generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo, especialmente después de que comenzaran a circular versiones sobre los posibles motivos del distanciamiento. En ese contexto, surgieron rumores de una supuesta infidelidad por parte del músico.

En ese marco, Salazar también fue consultada sobre cómo atraviesa la familia este momento y las dificultades que podrían haber surgido a raíz de la separación. Sin embargo, la actriz prefirió mantener la discreción y evitó profundizar en el tema: "Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque…". Por otro lado, Evangelina dejó en claro que acompaña a su hijo durante esta etapa y remarcó la importancia de preservar su intimidad: "Hay que respetarlo".

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega el pasado lunes 12 de octubre, apenas 27 días después de haberse casado por civil. La modelo y conductora anunció la ruptura a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, donde expresó su tristeza por el final de una relación que había comenzado seis años atrás.

En su mensaje, Prandi explicó que había decidido dar un paso al costado de la relación y que prefería comunicarlo personalmente para evitar especulaciones. También hizo referencia a los acuerdos que existen dentro de una pareja y señaló que algunos no son negociables. Sin embargo, no detalló qué situación provocó la separación.