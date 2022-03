Se estrena en abril documental sobre el basquetbolista estrella "Magic" Johnson

Una serie documental de cuatro partes sobre "Magic" Johnson, el exbasquetbolista estrella de Los Angeles Lakers, se estrenará el próximo 22 de abril por Apple TV+.

Titulada "They Call Me Magic", la serie es dirigida por Rick Famuyiwa ("The Mandalorian") repasará el paso de Johnson jugando para los Lakers entre la década del ochenta y los noventa y también indaga en conversaciones respecto del HIV y en su activismo comunitario, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

Los documentales muestran nuevas entrevistas a Johnson, su familia, Barack Obama, Samuel Jackson, Michael Jordan, Shaquille O'Neil, Snoop Dogg, LL Cool J., Dwayne Wade, Jerry West y Michael Wilbon, entre otros.

El proyecto, que hoy presentó su trailer, se suma a otros documentales producidos por Apple, como el ganador del premio Emmy "Boys State", "The Velvet Underground", "Beastie Boys Story" y "Billie Eilish: The World's a Little Blurry".

Con información de Télam