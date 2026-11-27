Después de 19 años de matrimonio, José Luis “Pepe” Rojas y la periodista Patricia Peralta decidieron ponerle fin a su relación. La noticia fue anunciada por el propio exfutbolista a través de sus historias de Instagram: "Después de 19 años de matrimonio, de una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables, hemos decidido tomar distancia".

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Luego, recordó el camino que recorrieron juntos y aseguró que no fue una decisión fácil: "No es fácil cerrar esta etapa tan importante de nuestras vidas. Fueron años de crecer juntos, de compartir sueños, superar dificultades y construir lo más hermoso que tenemos: nuestros hijos y nuestra familia".

Asimismo, le agradeció a quien fue su compañera durante estos años y remarcó sus logros profesionales: "Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos. Sé lo que eso significó y siempre lo llevaré en mi corazón, con una gratitud inmensa".

José Luis “Pepe” Rojas anunció su separación en redes sociales tras 19 años de matrimonio y dos hijos en común.

El emotivo mensaje de José Luis “Pepe” Rojas

Por otro lado, dejó en claro que su vínculo seguirá siendo ameno a pesar de la ruptura: "El cariño, el respeto y nuestra historia permanecerán. Nos seguirá uniendo para siempre lo más valioso de nuestras vidas: nuestros hijos. Nos quedamos con lo bonito, con todo lo que construimos y con la tranquilidad de haber compartido una parte tan importante de nuestras vidas".

Finalmente, concluyó el comunicado con una emotiva frase: "Eres y serás una tremenda partner, mi china". Sin embargo, la reflexión que compartió la periodista previamente despertó dudas acerca del verdadero motivo de su separación: "Día 326 de 365. La vida me ha enseñado que no puedes controlar la lealtad de alguien, las personas son lo que ellas quieren ser, no importa lo que tú seas para ellas".