La escandalosa discusión entre Diego Iglesias y su panelista al aire de Infobae.

Una entrevista sobre economía en Infobae en Vivo quedó por momentos en segundo plano después de un tenso intercambio entre Diego Iglesias y Malena de los Ríos. El conductor cuestionó una intervención de su compañera, quien le pidió que no le respondiera de esa manera y defendió su participación en la mesa.

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El episodio ocurrió en Infobae al Regreso, mientras entrevistaban al empresario textil Tomás Karagozian. La conversación giraba alrededor del consumo interno y las dificultades de la industria argentina, hasta que una aclaración de la panelista derivó en el cruce.

El tenso cruce entre Diego Iglesias y Malena de los Ríos

En medio del debate, Iglesias planteó las dificultades que enfrentan las empresas cuando no hay consumo interno. De los Ríos intervino para señalar que la Argentina venía de un período de inflación anual de tres dígitos.

El conductor intentó retomar la pregunta que quería hacerle al invitado y le reprochó a su compañera que lo había interrumpido. Ante su reacción, la panelista le pidió que no le respondiera así.

"No, porque te metés mal", insistió Iglesias. Del otro lado de la mesa, De los Ríos sostuvo que había hecho una aclaración y recordó que se trataba de una mesa de debate.

La discusión continuó con un nuevo cuestionamiento del conductor: "No, te corrijo porque está mal como te metiste vos". La periodista le respondió: "Pero no me tenés que corregir, porque es una mesa de debate donde hablamos".

Después del intercambio, Iglesias volvió a intentar formular su pregunta al empresario. El fragmento circuló en X y el cruce también fue recogido por medios de comunicación.