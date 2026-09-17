Escándalo en TN: salió a la luz que una conductora estrella tenía encuentros secretos con otro compañero dentro del canal

Maru Duffard construyó su carrera en TN a fuerza de constancia, desde pequeñas participaciones hasta transformarse en una de las conductoras más queridas de la señal. Pero además de crecimiento profesional, en el canal encontró algo que no esperaba: una historia de amor que hoy sostiene desde hace una década y que combinó complicidad laboral, secretos compartidos y un compromiso que se afianzó con el correr de los años.

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Un romance que nació entre cámaras

En diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, la periodista reconstruyó el origen de su vínculo con Gastón, en ese entonces productor del canal. "En 2013, cuando entro al canal, lo conozco a Gastón que en ese momento era productor. Laburábamos un montón, vivíamos ahí adentro, fin de semana, día de semana, después viajábamos juntos y no sé, nos enamoramos", relató.

Maru Duffard se enamoró en el trabajo.

Según su versión, fue ella quien dio el primer paso: "El dice que yo lo encaré a él, se sentaba al lado mío y usaba un perfume muy particular". Ese cruce derivó en la primera cita, que según contó surgió casi de casualidad, hasta que "enseguida pegamos súper".

Lo que nadie sabía en la redacción

Durante un tiempo, la relación se mantuvo en secreto dentro del canal. "Al principio no sabía nadie en el trabajo, y fue muy divertida esa época", recordó Duffard, quien detalló que aprovechaban los rincones vacíos del edificio para verse sin ser descubiertos: "Había unas escaleras, o viste que tenés mil estudios que parece que están vacíos".

El romance encubierto tuvo, sin embargo, fecha de vencimiento: una fiesta de fin de año terminó por destaparlo frente a todo el equipo, cuando su jefe la sorprendió al día siguiente con un comentario que confirmaba que el secreto ya no era tal, y que rápidamente se transformó en el comentario obligado de los pasillos del canal.

De la redacción al altar

La historia continuó con una propuesta de casamiento en Turquía, en un restaurante elegido especialmente para la ocasión, con anillo incluido escondido debajo de la mesa. Pese a asegurar que no se consideraba "romántica" y que nunca se había imaginado dando el sí, Duffard terminó aceptando: "Yo toda emocionada pasé de hacerme la mujer fatal a decir 'qué emoción', y me casé".

Hoy, a diez años de aquel sí, la pareja tiene dos hijas y Gastón insiste con renovar los votos, una idea que entusiasma especialmente a la hija mayor de ambos. Duffard, fiel a su estilo, todavía duda si repetir la escena del vestido blanco: "¿No te parece suficiente con una vez que me haya puesto un vestido blanco?", se pregunta entre risas.