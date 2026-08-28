Escándalo: un famoso DT se separó después de 30 años porque "se calentó con otra".

Una inesperada separación sacudió al mundo del fútbol: un reconocido entrenador terminó su relación después de tres décadas junto a su pareja. El propio protagonista habló sobre la ruptura y admitió que el vínculo atravesaba una fuerte pérdida de pasión. Sin embargo, Yanina Latorre fue mucho más allá y lanzó una picante teoría sobre los motivos que habrían llevado al final de la pareja.

El protagonista de la historia es Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona y del Manchester City, quien se separó de Cristina Serra después de 30 años de relación. La ruptura fue revelada por el propio Guardiola en su próximo documental, La Obsesión, donde repasa sus últimos dos años al frente del equipo inglés y también aborda aspectos de su vida personal.

En ese contexto, el entrenador contó que decidió ponerle fin a su matrimonio con Serra, a quien todavía mantiene un fuerte cariño. "¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones", explicó Guardiola al hablar sobre la situación.

La teoría de Yanina Latorre sobre Pep Guardiola

La noticia también fue analizada por Yanina Latorre en su programa radial en El Observador. La conductora consideró que, tras la ruptura, Guardiola se convirtió en "un soltero codiciado".

Yanina Latorre habló sobre el reconocido entrenador que se separó.

Pero luego lanzó una hipótesis mucho más provocadora sobre las razones detrás del final de la relación. "Este se calentó con una y le picó. Claramente”, afirmó Latorre.