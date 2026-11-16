Escalofriante: así "encontraron" a Marcos Camino en el estudio de grabación donde murió

El histórico fundador del conjunto musical Los Palmeras, Marcos Camino, murió a los 76 años. Según informaron las autoridades policiales y distintos medios, las pericias oficiales indicaron que se trató de un suicidio. Tras este hecho, trascendió su última aparición en las cámaras de seguridad del estudio de grabación que tenía en el barrio Candioti Norte, en la ciudad de Santa Fe.

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La conductora de Primicias Ya, Marina Calabró, señaló: “De acuerdo a las pericias policiales se suicidó Marcos Camino, lo encontraron en su estudio de grabación. Ya hay un parte oficial: se habla de un suicidio por ahorcamiento. Es un suboficial que se hizo presente en el lugar y se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana”.

Asimismo, anteriormente se conoció que, según el parte policial, el operativo comenzó a partir de un aviso al Centro de Emergencias 911 por un presunto suicidio. Cuando los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron a una mujer que se identificó como cuñada del acordeonista de Los Palmeras.

Quién era Marcos Camino

Marcos Camino fue uno de los fundadores y una de las figuras más importantes de Los Palmeras, grupo emblemático de la cumbia santafesina. Se incorporó a la banda el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras, y desde entonces se convirtió en su histórico acordeonista. Además de su trabajo como músico, Camino estuvo a cargo de la dirección del grupo durante más de cinco décadas.

Fue uno de los responsables de organizar la banda, definir su identidad musical y acompañar su desarrollo artístico. Con su instrumento, ayudó a construir el sonido característico del conjunto. Junto a Rubén “Cacho” Deicas, formó parte de una de las etapas más importantes de Los Palmeras, que alcanzaron gran popularidad con canciones como “El bombón asesino”, “Olvídala” y “Soy sabalero”.