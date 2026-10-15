El enojo de Palito Ortega cuando le preguntaron sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "Te lo voy a repetir"

Palito Ortega mostró su incomodidad cuando la prensa le preguntó por la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi, ocurrida a 27 días de su casamiento. El cantante esquivó el tema en plena alfombra roja y cortó la charla con una respuesta tajante.

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Un reconocimiento y una pregunta incómoda

Palito estuvo presente en los Martín Fierro de la Música 2026, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria en la Música Popular. En medio de la alfombra roja, se detuvo a hablar con varios medios, y el cronista de La mañana con Moria (El Trece) le consultó: “¿Qué opinás de lo que le pasó a Emanuel? ¿De la separación con Julieta?”.

Palito Ortega se enojó al escuchar la pregunta sobre su hijo.

La primera esquiva

El artista evitó la pregunta y habló del premio: “Todo bien, felices en la vida por recibir a esta altura de mi carrera este reconocimiento. Simplemente, manifestar la alegría de poder todavía estar de pie, de poder subir a un escenario, como va a pasar ahora en el Ópera el fin de semana”.

Cuando el cronista insistió con “¿Te sorprendió, Palito, la separación de Emanuel con Julieta?”, el cantante abrió las palmas junto a su rostro, con un gesto de molestia e incomodidad. Volvió a hablar del galardón: “Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro… Te voy a repetir todo lo mismo”.

El cierre tajante

Finalmente, puso punto final al intercambio: “Ese es un tema… no puedo hablarlo. Gracias por todo”. Y se alejó de la prensa sin sumar más declaraciones sobre el asunto.

Lo que dijo otro integrante de la familia

Mientras Palito prefirió el silencio, su hijo Martín Ortega, asesor artístico de la familia, sí habló con LAM. Dijo que a todos los sorprendió la ruptura y que lo único que le importa es que su hermano esté bien. También afirmó que le hubiera gustado que el tema se manejara “con un poco más de discreción” y desmintió los rumores sobre lo ocurrido en el estudio de grabación de Emanuel, que describió como “un lugar serio de trabajo”.

Una separación que sigue generando ruido

La ruptura, ocurrida a menos de un mes de la boda, continúa siendo uno de los temas más comentados del espectáculo. Varios protagonistas dieron su versión en los últimos días, mientras que Emanuel y Julieta fueron los más cuidadosos. Por ahora, Palito eligió mantenerse al margen y concentrarse en su presentación en el Ópera, programada para este fin de semana.