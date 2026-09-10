Engancharon a Sofi Martínez con un famoso periodista deportivo: "Hermosa pareja"

Sofi Martínez volvió a quedar en el centro de la escena mediática, luego de que una imagen compartida junto a un colega encendiera las redes y disparara todo tipo de especulaciones. La periodista deportiva, que atraviesa un gran presente profesional, no tardó en convertirse en tendencia por un motivo que excede lo estrictamente laboral.

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¿Con qué periodista fue vista Sofi Martínez?

Se trata de Gastón Edul, otro de los grandes referentes del periodismo deportivo actual. El comunicador viene de consolidarse como una de las caras más importantes de TyC Sports, especialmente después de su destacada cobertura mundialista. A eso se suma su lugar en el streaming, donde sus participaciones en Olga generaron gran repercusión, sobre todo por el particular vínculo que construyó con Nati Jota, además de su dupla con Davo Xeneize.

Sofi Martínez fue vista en un bar con Gastón Edul.

La imagen que encendió las redes

En las últimas horas, una escena inesperada volvió a poner a ambos bajo la lupa: Edul y Martínez fueron vistos juntos compartiendo un momento en un bar. Todo indicaba que se trataba simplemente de un encuentro entre colegas, sin que quedara claro si respondía a un proyecto profesional o a una salida informal. Sin embargo, eso no impidió que los usuarios sacaran rápidamente sus propias conclusiones.

La publicación se llenó de mensajes que alimentaron el rumor de romance. "Qué hermosa pareja", "Los amamos", "Linda pareja", "Los quiero, ojalá sean más que amigos", "Qué bellos se ven juntos", "Hermosa pareja harían", "Este chico me gusta para Sofi, Leuco no" y "Qué pasa entre ellos", fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron debajo de las imágenes.

Sin confirmación, pero con mucha repercusión

Por el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre un romance entre Gastón Edul y Sofi Martínez. Sin embargo, la repercusión que generó el simple hecho de verlos juntos demuestra el nivel de interés que ambos despiertan, un fenómeno que excede ampliamente lo deportivo y que convierte cada aparición compartida en un verdadero acontecimiento para las redes sociales y el mundo del espectáculo.