Engancharon a dos famosos periodistas juntos en plena calle: "Los vieron saliendo de..."

La creadora de Gossipeame, Marcia Frisciotti (más conocida como Pochi), compartió una historia en su cuenta de Instagram que expone a dos famosos periodistas en una situación un tanto polémica. Asimismo, la creadora de la cuenta de chimentos confesó: "Ahhhh! Algo que me olvidé de contar sobre esto, es que el domingo tipo 20 horas los vieron saliendo juntos del edificio de Sofi Martínez, ella cabizbaja, sé que viven a pocas cuadras de distancia y cerca de Telefe".

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Luego, la panelista de Puro Show (El Trece) afirmó que el periodista involucrado es Diego Leuco. Además, agregó una encuesta para que sus seguidores interactúen y den a conocer su mirada respecto a los hechos. Todo esto ocurre en paralelo a los rumores acerca de una posible reconciliación entre ambos.

Pochi reveló un momento inédito de Sofi Martínez y Diego Leuco.

Hace tan solo unos días, la periodista deportiva estuvo en La Peña del Morfi (Telefe) junto al conductor de Luzu TV y agregó información picante respecto a su vinculo que avivó las sospechas de los seguidores: "En la intimidad es muy divertido pero lo malo es que duerme mucho, pero mucho. El sábado por ejemplo le dije 'hagamos algo' y bueno...".

Diego Leuco y Sofi Martínez juntos en La Peña del Morfi

El domingo 13 de septiembre, los periodistas Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a compartir pantalla al protagonizar juntos la conducción de La Peña de Morfi en Telefe. El reencuentro televisivo se produjo de manera excepcional debido a las vacaciones de Carina Zampini, la conductora habitual del ciclo dominical. Asimismo, la participación de ambos despertó un fuerte interés en la audiencia debido a su relación sentimental formal que finalizó a fines de 2023.

El momento más destacado de la emisión ocurrió durante una entrevista cruzada liderada por Sebastián Wainraich, donde la ex pareja se sometió a un cuestionario en vivo sobre su pasado amoroso y sus hábitos actuales. En este segmento, Sofi Martínez sorprendió al revelar de forma tajante que tiene silenciado a Leuco en sus redes sociales desde el mismo día de la separación.