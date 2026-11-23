Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann expuso los resultados de recientes mediciones de opinión pública y advirtió sobre un marcado cambio en el orden de las demandas sociales. Según los registros que compartió al aire, la situación laboral y los ingresos desplazaron a otros temas que históricamente encabezaban las listas de inquietudes de la población.

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El periodista detalló que las dificultades vinculadas con el empleo pasaron a comandar las mediciones con una amplia diferencia sobre el resto de las problemáticas. Feinmann puntualizó que con el 41% lideran cómodos los problemas de trabajo o de su actividad económica, al tiempo que remarcó la magnitud de esa cifra en el contexto actual: "Es muy alto, ¿eh?".

El giro en las principales demandas de la sociedad

Al profundizar en la comparación histórica de estos sondeos, el conductor señaló que la agenda ciudadana experimentó una modificación sustancial respecto de etapas previas. "Antes este tema no estaba en el primer lugar, en el primer lugar estaba la inflación y quizás la inseguridad", recordó al aire para contrastar con el panorama previo.

De acuerdo con los datos presentados en el ciclo radial, las cifras actuales ubicaron al delito y la inseguridad en el 19%, mientras que la inflación se posicionó en el 16%. Frente a este reordenamiento estadístico, Feinmann resumió: "Hoy son otros los problemas de la gente y es el trabajo y la actividad económica". Asimismo, enfatizó que "el gran cambio que muestran las nuevas encuestas es que los salarios y el empleo pasaron a ocupar el primer lugar".

Percepción económica y el impacto en el mapa político

En el desglose de los estudios de opinión, Feinmann citó de manera directa al encuestador Federico Aurelio para describir el clima social respecto de la marcha económica y la comparación con períodos anteriores. "En promedio, dice Federico Aurelio, en promedio el 60% asegura que está mal o peor que el año pasado, el 60%", precisó el conductor.

Por contrapartida, el periodista indicó que existe un segmento menor que mantiene una mirada optimista sobre el porvenir. En ese sentido, detalló que "el 30% cree que estará bien o mejor el año que viene", marcando la brecha existente entre el balance retrospectivo y la proyección hacia adelante.

A partir de estos porcentajes, Feinmann ensayó un análisis sobre la correlación entre las respuestas de los encuestados y la base de sustentación electoral del gobierno nacional. Según su lectura, la expectativa favorable coincide de manera directa con el núcleo de respaldo hacia Javier Milei.

"Me da la sensación que ahí está el voto duro. El voto duro de Milei está en el 30 o el 35%, entre el 30 y el 35%", consideró el conductor en su intervención radial, y completó su análisis sobre la distribución de las posturas en el escenario general: "Y la oposición está en el 60".