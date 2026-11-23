El conflicto entre Robertito Funes Ugarte y un trabajador gastronómico sumó un nuevo capítulo. Después de que el periodista lo cuestionara al aire durante una cobertura en la Fugazzeta Fest, Joaquín contó su versión de lo sucedido y reveló qué pasó dentro del emprendimiento donde trabajaba.

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En diálogo con Sería Increíble, por OLGA, el joven aseguró que estaba concentrado en sus tareas cuando el cronista se acercó para hacerle una entrevista. También cuestionó a sus empleadores por la manera en que, según su relato, actuaron después de la polémica.

Qué contó el trabajador sobre el llamado de la dueña

Joaquín explicó que su malestar no estuvo dirigido solamente a Robertito, sino también a los responsables de La Crostita. Según dijo, no recibió un mensaje de la empresa para preguntarle cómo estaba después de quedar expuesto en televisión.

Además, relató que otra persona encargada del servicio les transmitió que la dueña había llamado enojada porque no le habían dado una entrevista al periodista.

"Otra persona que estaba encargada del servicio entró al local diciendo que la dueña llamó puteando porque no le dimos una nota a Robertito", contó, según publicó Pronto.

El trabajador también cuestionó que el comercio aprovechara la atención que recibió en redes sociales sin acompañar a sus empleados. En ese contexto, anunció que no iba a seguir trabajando para la empresa.

La versión de Joaquín sobre el cruce con Robertito Funes Ugarte

El episodio ocurrió el domingo, mientras Funes Ugarte recorría la Fugazzeta Fest, en Palermo, para su programa La Robineta. Al acercarse al puesto gastronómico, el trabajador le pidió un momento porque estaba ocupado con el servicio.

El periodista reaccionó frente a las cámaras y lo calificó como "un bobo importante". También pidió que le avisaran al dueño que no contratara a personas con esa actitud y sugirió contratar gente mayor.

Más tarde, Robertito sostuvo que el joven había sido despectivo con él y que le había dicho una frase que no se escuchó en la transmisión. Joaquín rechazó esa versión: "Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Robertito Funes miente en esta historia", afirmó.

El trabajador explicó que, después del intercambio, siguió con sus tareas y se enteró más tarde de la repercusión. También reconoció que la situación lo había angustiado.

Por su parte, Funes Ugarte habló en Radio La Red y negó haber pedido que despidieran al joven. "Yo no dije que lo echen al chico", sostuvo, y aseguró que el fragmento difundido estaba descontextualizado.