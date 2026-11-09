Pampita compartió su emoción al presenciar la llegada del papa León XIV a la Argentina a través de su cuenta de Instagram.

Pampita vivió un momento de profunda emoción este domingo 8 de noviembre al acercarse al Aeroparque Jorge Newbery para presenciar la llegada del papa León XIV a la Argentina. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del momento y dejó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

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En una de sus historias de Instagram, Pampita publicó una selfie junto a sus acompañantes y escribió: “Señales. Viendo llegar al Papa”, junto a un corazón rojo. Más tarde, volvió a compartir otra imagen en la que aparecía junto a su hija y acompañó la postal con una frase breve pero significativa: “Siempre señales”.

Historia de Pampita en Instagram.

La fe católica ocupa un lugar muy importante en la vida de la actriz Pampita, quien participa cada año de la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones de fe popular más grandes de la Argentina y del mundo. En octubre pasado recorrió 47 kilómetros durante 12 horas junto a un grupo de amigas.

El papa León XIV llegó a la Argentina

El papa León XIV llegó a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. El avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas y gubernamentales.

Durante la ceremonia oficial hubo honores militares, se entonó el himno de la Argentina y del Vaticano y dos niños le entregaron flores al Pontífice. La llegada generó una fuerte expectativa entre los fieles, ya que representa el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas.

Tras el recibimiento en Aeroparque, León XIV se trasladó a la Plaza San Martín, donde realizó una ofrenda floral en homenaje al Libertador. Luego se dirigió a la Casa Rosada para mantener un encuentro privado con Javier Milei y, posteriormente, participó de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunció su primer discurso en territorio argentino.