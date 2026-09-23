Emilia Attias ya fue: El Turco Naim fue fotografiado junto a otra mujer en plena calle

El Turco Naim fue descubierto caminando de la mano con una misteriosa mujer tras salir del teatro.

A dos años de la escandalosa separación de Emilia Attias tras casi dos décadas juntos, el Turco Naim parece haber dado vuelta la página definitivamente. Luego de un tiempo instalado en Ecuador para rearmar su vida y abrir un emprendimiento en la playa, el comediante regresó a la Argentina y fue fotografiado en plena noche porteña junto a una misteriosa acompañante.

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La escena fue pescada en la emblemática Calle Corrientes, donde el artista aprovechó su estadía en Buenos Aires para disfrutar de una salida cultural. Las cámaras de la cuenta especialista en farándula Gossipeame filtraron la imagen del Turco caminando muy relajado junto a una mujer tras ver la obra de teatro La cena de los tontos, protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez.

El Turco Naim fue descubierto caminando de la mano con una misteriosa mujer tras salir del teatro.

El detalle de la foto que encendió los rumores

"El Turco Naim con una femenina fue al teatro a ver 'La cena de los tontos'. ¿De cita, amiga o blanqueanding?", escribió la panelista Pochi junto a la postal que se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Sin embargo, el dato definitivo lo aportó un testigo que presenció el paseo nocturno de la pareja en la salida de la sala teatral: “Salieron de la mano”, aseguraron, lo que disparó de inmediato las especulaciones sobre un nuevo noviazgo ya confirmado en los hechos.

A pesar de la enorme repercusión de la imagen y las miradas atentas de los curiosos, el cómico prefirió mantener el bajo perfil y por el momento no reveló la identidad de la persona que lo acompañó, manteniendo el hermetismo sobre su vida amorosa que adoptó tras romper su matrimonio.

El Turco Naim fue descubierto caminando de la mano con una misteriosa mujer tras salir del teatro.

La tajante postura de Emilia Attias sobre la separación

Tiempo atrás, la ex Casi Ángeles había sacado a la luz los profundos motivos que la llevaron a poner un punto final a la historia de amor tras dos décadas y una hija en común, Gina: "No son decisiones que me las tomo a la ligera y le di un montón de prioridad e hice todo de mí hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo", confesó con crudeza.

Asimismo, la modelo dejó en claro que la pequeña influyó drásticamente en su determinación: "Ella estaba viendo esa dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo. Y dije: yo no puedo mostrarle que esto es el amor. Peleándonos, tal vez hay pases de facturas. Una relación que no era armónica y que los dos estábamos eligiendo igual quedarnos", cerró tajante.