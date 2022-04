Cannes 2022: el regreso de Cronenberg, Koreeda y el debut en solitario de Ethan Coen

El Festival Internacional de Cine de Cannes develó hoy la programación de sus principales secciones para la edición que comienza el 17 de mayo y en la que tendrá el regreso de David Cronenberg tras ocho años sin filmes, el siempre esperado Hirokazu Koreeda y el debut en solitario, fuera de competencia, de uno de Ethan Coen.

Además, en la presentación que dio el director artístico del festival, Thierry Frémaux, también se anunciaron fuera de competencia “Three Thousand Years of Longing”, de George Miller; "Top Gun: Maverick”, dirigida por Joseph Kosinski, y “Nightfall”, del italiano Marco Bellocchio

Pierre Lescure, presidente saliente del festival, también fue parte de la presentación en la que, además, se anunció una proyección especial del debut en solitario de uno de los galardonados hermanos Coen con “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind,”

Hace diez días ya se había anunciado que "Elvis", la película del director, guionista y productor australiano Baz Luhrmann, centrada en la vida del ícono del rock and roll Elvis Presley, tendrá su estreno mundial en la edición 75º del Festival de Cannes, que se llevará a cabo hasta el el 28 de mayo.

Hasta el momento, lo que se sabe de esta producción es que repasa más de 20 años en la vida del pionero del rock, desde sus inicios hacia el absoluto estrellato, a través de su compleja relación con su controvertido mánager y del rol central que ocupó su esposa Priscilla. Esto pudo conocerse a partir de un anticipo lanzado en febrero pasado.

Además de Koreeda con “Broker” y Cronenberg con “Crimes of the Future”, la Competencia Oficial por la Palma de Oro tendrá a James Gray con "Amagedon Time"; Park Chan-Wook con "Decision to Leave”; Kelly Reichardt con “Showing Up”; los hermanos Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne con “Tori and Lokita” y a Ruben Ostlund con “Triangle of Sadness”.

La principal sección de Cannes, que se desarrollará de manera presencial por segundo año consecutivo, aunque con la prohibición para asistir para los no vacunados, se completa con “Tchaïkovski’s Wife”, del ruso Kirill Serebrennikov (Cannes rechazó la cancelación de filmes rusos por la invación a Ucrania); “Stars at Noon”, de Claire Denis; “RMN”, de Cristian Mungiu; “Nostalgia”, de Mario Martone; “Eo”, de Jerzy Skolimowski; “Forever Young”, de Valeria Bruni Tedeschi; “Holy Spider”, de Ali Abbasi; “Leila’s Brothers", de Saeed Roustaee; “Brother and Sister”, de Arnaud Desplechin, y “Boy From Heaven” de Tarik Saleh.

Con información de Télam