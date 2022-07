Con un emotivo episodio final, terminó "El primero de nosotros"

(Por Romina Grosso) "El primero de nosotros", la serie de Telefe y la plataforma Paramount+ protagonizada por Benjamín Vicuña y Paola Krum sobre un grupo de amigos que recibe la noticia de que uno de ellos atraviesa una enfermedad terminal, tuvo anoche un desenlace triste y luminoso a la vez, a la altura de una historia sobre la amistad, la cercanía a la muerte de un hombre joven y los sueños pendientes, con un capítulo final que promedió los 12,6 puntos de rating y redondeó una trama que le devolvió a la ficción argentina un lugar preponderante en la TV abierta.

Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes completaron el elenco estelar de esta comedia dramática escrita por Ernesto Korovsky, Romina Moretto, Micaela Libson y Juan Ciuffo, que captó la atención de los espectadores con un tema poco frecuente en un canal de aire: la inminente muerte de uno de los integrantes de un grupo de amigos que transitan los 40 y pico.

El impacto de la noticia en cada uno de ellos y el replanteo que hacen de sus vidas luego de enterarse de la enfermedad terminal que sufre Santiago (Vicuña), fue el centro de esta historia rodada durante la pandemia y que estuvo al aire durante tres meses y medio, con un total de 59 episodios.

Las muy buenas actuaciones de todo el elenco hicieron crecer a cada personaje, a cada historia, y acompañaron un relato que logró abordar un tema delicado con cautela, sin caer en golpes bajos ni lugares comunes, balanceando el dolor con una dosis de humor.

Luego de ver cómo sus amigos habían concretado sus metas, sus sueños, algo que Santiago le había pedido a cada uno apenas se enteró de que tenía un tumor en el cerebro, llegó el momento más triste y de algún modo también esperado por los seguidores de la tira. La muerte encontró a Santi mientras miraba una foto con la familia que había construido luego de conocer la enfermedad que tenía: en esa imagen aparecían Jimena (Krum), el amor de su infancia; su hija adolescente, con la que se reencontró después de un tiempo difícil; y su pequeño hijo Julián, el bebé que tuvo con Jimena.

Los minutos finales mostraron la reacción de Jimena y de cada uno de sus entrañables amigos; sin exageraciones, con cuidado y emoción llegó la despedida y un cierre de cada historia, dando paso a la reflexión en cada hogar.

"Es una manera muy particular de vivir el final de una novela porque hace mucho tiempo la grabamos, entonces con lo que uno tiene más contacto es con la devolución y la empatía de la gente", analizó Paola Krum en declaraciones a Télam, en relación a cómo vivía el final de tira.

"Permanentemente me encuentro con gente que me dice cosas -amplió-, y que está conmovida con la historia y los personajes, y vuelvo a ese lugar todo el tiempo; es raro terminar un trabajo y seguir tan conectado. Me encuentro con gente diciéndome todo lo que la hago llorar y yo pidiendo perdón por todos lados (risas)".

La intérprete recordó que desde el comienzo todo el reparto deseó "poder contar una historia que llevaba a un lugar tan hondo de la manera más responsable posible" y resaltó que se sentía muy orgullosa de haber sido parte de "una ficción que no fue al lugar común con tal de sí o sí tener unos puntos de rating asegurados, sino que se atrevía a contar una historia de esta naturaleza". Además, destacó el haber filmado íntegramente durante una parte aún complicada de la pandemia: "O sea que el riesgo era doble; no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si íbamos a poder grabar, si se iba a interrumpir todo, y sin embargo salimos adelante con más convencimiento que nunca".

En tanto, Mercedes Funes planteó a esta agencia que vivió el final "con mucha alegría" por la experiencia vivida, y también encomió el tratamiento que "El primero de nosotros" le dio a "una temática compleja que seguramente mueve los sentimientos de mucha gente": "De todos modos, se combinó muy bien el costado de comedia como para hacerla llevadera", apuntó la actriz que interpretó a Soledad, un personaje que atravesó una crisis en su matrimonio, con Gustavo (Sebastián Presta) y después de muchas idas y vueltas logró modificar el vínculo y seguir adelante.

Sobre el último episodio y la muerte de Santi, un desenlace anunciado desde el inicio, Funes dijo: "Es tan doloroso como real. Creo que había que ser muy cuidadosos en el modo de abordarlo y considero que el objetivo se cumplió".

Por último, Damián De Santo, quien interpretó a Nacho, un personaje que develó su homosexualidad tras años de matrimonio heterosexual, planteó a Télam: "Nos dio cosita ver el final, pero está lindo que terminó. Es hermoso pero me da una sensación de que ya no nos pertenece, de que ya quedó ahí en el recuerdo de la gente".

Al elenco principal se sumaron, Rafael Ferro, Adriana Salonia, Nicolás Riera, Sebastián Presta, Rocío Gómez Wlosko, Noralíh Gago, Carola Reyna, Daniel Fanego y Karina Hernández, entre muchos más.

Con información de Télam