El periodista Eduardo Feinmann apuntó contra el Gobierno por haber instalado en abril el debate sobre las PASO y aseguró que eso generó una incertidumbre electoral que, según planteó, debía darse recién el año próximo.

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En A24, Eduardo Feinmann analizó la discusión por la suspensión de las PASO, que será debatida en el Senado la semana próxima, y cuestionó la decisión del Gobierno de haber instalado el tema con anticipación. "Alguien me dijo del Gobierno: ‘Esta incertidumbre que ahora se está viviendo, que en realidad es una incertidumbre que se tendría que haber dado el año que viene, se adelantó porque el propio Gobierno metió la pata y metieron el tema de las PASO en abril’", sostuvo el periodista.

De esta manera, Feinmann atribuyó al propio oficialismo la responsabilidad por haber anticipado una discusión que, desde su perspectiva, todavía no debería haber ocupado el centro de la agenda política. De hecho, la idea original del Gobierno era eliminar las elecciones primarias, pero ahora el debate gira en torno a sí deberían suspenderse las del año que viene o no.

“Estuvieron todo este año adelantando la elección”

El periodista continuó con su análisis y apuntó al efecto que tuvo aquella decisión sobre la discusión política durante los últimos meses. "Entonces estuvieron todo este año adelantando la elección del año que viene", afirmó Feinmann. La frase fue respaldada por Pablo Rossi, quien respondió: "Exactamente”.

Eduardo Feinmann reveló en vivo cuál fue el peor error del Gobierno.

La suspensión de las PASO forma parte de la reforma política que se debatirá el próximo jueves en la cámara alta del Senado.