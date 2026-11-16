Los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi protagonizaron un intercambio centrado en el presente político y las proyecciones electorales que marcan las encuestas alrededor de Javier Milei. En el centro de la discusión estuvo la afirmación de un funcionario sobre una eventual victoria oficialista sin necesidad de balotaje, una idea que ambos comunicadores se encargaron de relativizar de manera tajante a partir de los datos que circulan en la opinión pública.

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El debate comenzó cuando Rossi y Feinmann repasaron los pronósticos optimistas expresados por un integrante del equipo de gobierno. La consulta sobre si Milei podría imponerse en primera vuelta en todos los escenarios generó una respuesta escéptica por parte de Feinmann, quien admitió que ese planteo le resultó desmedido durante la conversación privada o televisiva con su interlocutor: "Me pareció un poquito exagerado. Creo que en un momento yo se lo dije o algo, epa, me parece mucho".

El contraste con los sondeos y el cambio de clima

Lejos de convalidar el triunfalismo expresado desde los despachos oficiales, los conductores coincidieron en que el estado actual de las mediciones dista mucho de augurar una definición en primera instancia. Feinmann remarcó de forma categórica la distancia entre las declaraciones y los estudios de opinión: "Hoy las encuestas, ninguna encuesta te muestra eso, ninguna, ninguna". A esa afirmación se sumó Rossi, quien ratificó que "en primera vuelta, no" se observan esos guarismos favorables al Gobierno.

Para profundizar el análisis, Feinmann trazó una comparación con el momento político posterior a los comicios del año anterior. Según su visión, el oficialismo contaba con una inercia muy distinta tras revertir resultados previos: "El gobierno tenía todo para ganar en primera vuelta después de octubre del año pasado, porque venía con una ola".

En esa línea, el periodista recordó la distancia que el oficialismo había logrado construir en aquel entonces, cuando el ministro de la referencia celebraba haber obtenido una ventaja contundente: "Cuando el ministro dice le ganó en octubre por 17 puntos... no sé si eran 17, pero por ahí eran 14, pero no importa, pero por una diferencia enorme, sacando 41% de los votos".

De la remontada electoral a la incertidumbre actual

El repaso histórico de la mesa de A24 apuntó a señalar el contraste entre aquella etapa de recuperación política y el contexto actual. Los conductores recordaron que ese momento de fortaleza se produjo luego de atravesar un duro traspié en las urnas: "Después de venir en septiembre de una derrota monumental en la provincia de Buenos Aires, muy fuerte, una remontada impresionante".

De acuerdo con la mirada compartida por Feinmann y Rossi, en aquel contexto "daba la sensación que el gobierno tenía todo para ganar en primera vuelta, reelegir contra cualquiera". Sin embargo, ambos concluyeron que ese escenario de hegemonía electoral ya no se verifica en el presente: "Hoy las encuestas ese escenario no lo muestra ninguna", sentenció Feinmann antes de dar paso al material audiovisual preparado para la emisión.