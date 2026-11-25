Ed Sheeran, con la camiseta argentina en la previa de su regreso a Buenos Aires.

A pocos días de su regreso a la Argentina, Ed Sheeran compartió un saludo especial para sus seguidores. El músico apareció en un video con la camiseta de la Selección y habló sobre su próximo encuentro con el público en Buenos Aires.

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El artista británico se presentará el domingo 29 de noviembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán. En la previa del recital, eligió la celeste y blanca para enviar un mensaje a sus fanáticos.

Según publicó Ciudad Magazine, Sheeran expresó: "Argentina, vuelvo a Buenos Aires en una semana. No puedo esperar, no he estado allí en mucho tiempo. Muy emocionado de volver. Los veo allí. Mucho amor".

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Ed Sheeran, con la camiseta argentina en la previa de su regreso a Buenos Aires.

El regreso de Ed Sheeran a la Argentina

El show está previsto para las 20.30 y forma parte de su gira LOOP Tour, con la que presenta Play, el álbum que lanzó en 2025.

Con su saludo y la camiseta argentina, el cantante anticipó su regreso a Buenos Aires después de un largo tiempo sin visitar el país.

Metadescripción: Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores argentinos con un mensaje antes de volver a Buenos Aires y lució la camiseta de la Selección en un video muy emotivo.