El duro episodio que vivió Mica Tinelli antes del trasplante de su mamá: "Es fuerte lo que voy a contar"

Durante una entrevista con el ciclo Resumido, las hijas de Marcelo Tinelli, Cande Tinelli y Mica Tinelli, contaron que una médium les transmitió un mensaje de su abuela fallecida, quien les habría advertido sobre una preocupación relacionada con la salud de su madre, quien luego de eso, atravesó un grave problema de salud y le realizaron un trasplante de hígado.

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En ese marco, Mica explicó que la experiencia la impactó ya que, según su testimonio, lo que le dijeron era imposible de adivinar: “Fue muy flashero porque yo había ido antes a lo de una medium, me dijo cosas que era imposible que nadie supiera. Ahí fue que se apareció mi abuela, me dio un mensaje que en ese momento, no supe interpretar”.

Luego, aseguró que el mensaje estaba vinculado a la salud de su madre, Soledad Aquino, quien sufrió una hemorragia digestiva, fue internada y necesitó un trasplante de hígado para sobrevivir: “Es fuerte lo que voy a contar pero ella me mencionó algo del hígado, que fue por lo que la trasplantaron a mamá”.

El momento más delicado de Soledad Aquino

Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli y expareja de Marcelo Tinelli, atravesó en 2021 uno de los momentos más delicados de su vida por un grave problema de salud que requirió un trasplante de hígado. Todo comenzó a fines de marzo, cuando fue internada de urgencia por una hemorragia digestiva y una úlcera de duodeno.

Durante su internación también contrajo coronavirus y, una vez superado ese cuadro, debió permanecer en lista de espera hasta conseguir un órgano compatible. Finalmente, el 10 de junio de 2021 recibió el trasplante en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, luego de aproximadamente dos meses de internación. La intervención se extendió durante varias horas y fue realizada con éxito.