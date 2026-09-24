La dura decisión que tomó Homero Pettinato tras ser amenazado: "Lo único que quiero es..."

Homero Pettinato fue amenazado de muerte en vivo por un hombre que lo acosaba desde hace tiempo y que está obsesionado con su expareja, la influencer, Sofía Gonet (más conocida como La Reini). Tras este hecho, el conductor contó que pidió un botón antipánico luego del reciente hecho durante un diálogo con Primicias Ya.
En ese marco, recordó el episodio y remarcó la importancia de alertar sobre casos similares. Asimismo, reveló que se maneja con cuidado tras el reciente hecho: "Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo y por eso te digo que es una persona que tiene que estar estabilizada. Si bien es bastante incoherente como habla, él decía 'no, ahora yo no voy a poder ir a la policía porque me fui de Buenos Aires', bueno, no funciona así. En la esquina estoy atento a ver las caras".
Luego, apuntó a la actitud que tiene el acosador con Sofi Gonet, quien aseguró que es una persona que la acosa desde el inicio de su carrera: "Mi máxima preocupación es Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando historias todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso. Hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto, y ayer él dio una nota. Entonces, salvo que ayer mismo se haya ido para Junín y haya llegado tan rápido, no sé. Lo único que quiero es que den con su paradero y que entienda que esto no puede continuar".
La amenaza de muerte que recibió Homero Pettinato
El pasado lunes 21, en pleno vivo del programa Soñé que volaba conducido por Homero Pettinato en el canal de streaming OLGA, Pettinato levantó la vista y vió en la vereda, detrás de la vidriera del estudio de Palermo, a Hernán Bloquero, el hombre, que llevaba dos años enviándole amenazas digitales de muerte debido a su pasada relación con la influencer Sofía Gonet. Asimismo, lo miró fijamente y le realizó un explícito gesto de degollamiento con el dedo índice antes de retirarse. Tras el hecho, el humorista interrumpió el cierre para visibilizar lo ocurrido por seguridad, manifestando miedo real ante el violento cruce de límites presencial.