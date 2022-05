La ironía de El Cuarteto de Nos, colaboraciones impensadas, homenaje a Caetano y sonidos desde China

El "Maldito Show" que cuestiona El Cuarteto de Nos

Una nueva manera de combinar ironía y denuncia social se aprecia en el tema "Maldito Show" con el que la banda uruguaya Cuarteto de Nos completa la trilogía de anticipos del que será su próximo álbum.

La canción, que ahonda en el estilo irreverente y contestatario de la banda, fue producida por Héctor Castillo, quien de cara al disco por venir comparte responsabilidades de producción con Eduardo Cabra (Visitante), una experiencia ya probada en "Jueves", la anterior placa del combo.

Roberto Musso, letrista y cantante del conjunto, definió a "Maldito Show" como "una representación de la realidad que muestra algo todavía más real que la experiencia vivida, más real que nuestras propias necesidades, reduciéndonos a la condición de espectadores pasivos en la aceptación del estado de las cosas existentes".

------

Alejandro Lerner reedita "Después de ti" en yunta con Rusherking

A 19 años de haber lanzado "Después de ti" como primer sencillo de su disco "Buen viaje", el músico y compositor Alejandro Lerner anuncia una nueva placa, "A tu lado", con una nueva versión de ese clásico, en compañía de Rusherking.

En el clip que viene a darle un nuevo sentido a la balada, Lerner maneja un taxi en el que el joven procura recuperar a un antiguo amor que está por casarse.

Actualmente, Lerner prepara una gira por Israel, España, Estados Unidos y la Argentina, y Rusherking ultima detalles para el primer Luna Park que asumirá el sábado 4 de junio próximo.

-----

Sexta Feira MPB empieza a festejar los 80 de Caetano con una versión rockera de "Menino do Río"

El gran referente la música brasileña contemporánea Caetano Veloso celebrará sus 80 años en agosto próximo pero el grupo Sexta Feira MPB, proyecto del guitarrista argentina Gustavo Braga, se adelanta a los festejos al lanzar una versión rockera de "Menino do Río".

La canción, que cuenta con un videoclip, formará parte del disco "Projeto C: un outra mirada", que también incluirá otros clásicos del artista bahiano, como el caso de "Um indio", "Trilhos urbanos" y "Etcétera", entre otros.

-------

"El compositor del pueblo" adquiere voz propia y suma a Fidel Nadal a su viaje por el sur

Ganador de cuatro premios Grammy y creador de éxitos para figuras como Daddy Yankee, Maluma, Mon Laforte y Karol G, entre otras, lo cual le valió el mote de "The Town Writter"; Anthony López comienza a pisar fuerte en su rol de intérprete, para el que se rebautizó como Francistyle.

En tal sentido, el 22 de agosto estará lanzando su disco "Más que un viaje", integrado por canciones compuestas durante un viaje por el sur argentino, y como anticipo presentó el corte de difusión "Let it Be", una fusión de reggae pop en la que se suma como invitado nada menos que Fidel Nadal.

--------

Colombianos de Morat viajan a "París" junto a Duki

La banda pop colombiana Morat, una de las más taquilleras del género en Iberoamérica, decidió multiplicar el alcance de su impacto sumando al argentino Duki en la grabación de "París".

La canción, romántica y desafiante a la vez, logra conciliar la estética del cuarteto bogotano que viene de brillar en México y prepara su desembarco en vivo en España, con el estilo urbano de Duki en un clip dirigido por Jean Lafleur.

Meses atrás, el argentino que acaba de anunciar dos recitales en el estadio de Vélez, anunció la colaboración escribiendo en redes sociales: "Me voy a filmar un videoclip de una canción hermosa, con una banda ke la rompe toda con mucha trayectoria ke me invitó, los kiero".

-------

Charlie Tonelli y las aventuras de un músico argentino en China

Radicado en China desde 2018, el músico y productor argentino Charlie Tonelli se une a la pianista local El Chen para dar vida a Transpacific Lounge Regulars, un dúo de jazz hop que combina el universo jazzero de la artista china con la inclinaciones Lofi de él.

Juntos lanzaron el EP "Volumen 1" y como primer corte de difusión presentaron el videoclip del tema "Pas D’Oiseaux" ("En ausencia de pájaros"), con una estética que imita los trailers de películas, dirigido por el chileno Alejandro Scott.

Con información de Télam