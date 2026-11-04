Duggan reveló a quién "no se bancan más" dentro del Gobierno de Milei: "Admiten que la situación es insostenible"

La tensión entre Javier Milei y Patricia Bullrich sumó un nuevo capítulo y Pablo Duggan lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro de esa relación. En Duro de Domar, el programa que conduce por C5N, el periodista aseguró que el vínculo entre la senadora y el oficialismo atraviesa un momento límite y que una ruptura podría concretarse próximamente.

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“El Gobierno admite ya que la situación es insostenible, que no se la bancan más a Patricia Bullrich, que no va a haber más sobreactuaciones de aceptar sus diferencias”, sostuvo Duggan al analizar la interna libertaria.

Pero el conductor fue más allá y planteó que el malestar es mutuo: “Por otro lado, hay que decir lo otro: Patricia Bullrich tampoco se lo banca más. Así que ya se ha roto acá lo que se llama en latín el affectio societatis. Es decir, 'no queremos estar más juntos'”.

En ese sentido, insistió: “No se la bancan más, se la quieren sacar de encima y ella se quiere ir a la mierda. Entonces esto termina mal. En breve. El tema es quién rompe primero”.

¿Qué haría Patricia Bullrich?

Durante el intercambio, uno de los panelistas señaló que la hipótesis coincide con versiones que circulan desde hace tiempo sobre el posicionamiento político de la senadora: Bullrich buscaría conservar o captar a aquellos votantes que acompañaron a Milei, pero que actualmente expresan diferencias con su gestión. También describió un clima de creciente tensión dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich y Javier Milei estarían cada vez más distanciados.

Las declaraciones de Duggan se conocen en medio de nuevos cruces entre la Casa Rosada y la dirigente. Según publicó Infobae este miércoles, en el Gobierno reconocen que se está agotando la paciencia por las diferencias públicas de Bullrich y le reclaman que reduzca sus cuestionamientos. Desde el entorno de la senadora, en cambio, rechazan las presiones y advierten que no están dispuestos a aceptar un trato subordinado.