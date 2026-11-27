La polémica entre Robertito Funes Ugarte y Joaquín, un trabajador de Crostita, sumó un nuevo capítulo. Después del cruce durante un móvil en el Fugazzeta Fest y de las versiones sobre la situación laboral del joven, el dueño del emprendimiento, Matías Russo, contó cómo vivió lo sucedido y qué ocurrió en los días posteriores.

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En diálogo con Aguz Tana en No es tan así, por Posta Stream, Russo respaldó a Joaquín por su reacción frente al periodista y sostuvo que existió un malentendido en la comunicación con el equipo. También se refirió al crecimiento de la cuenta de Crostita en redes y a la posibilidad de incorporar un sándwich con el nombre de Robertito.

Qué dijo el dueño de Crostita sobre Joaquín y Robertito Funes

Russo relató que se enteró del episodio cuando regresaba de un viaje a Colombia. Al revisar el teléfono, vio los mensajes y las publicaciones sobre lo ocurrido, por lo que se comunicó para entender qué había pasado.

Según explicó, Joaquín estaba trabajando en el puesto cuando Robertito se acercó para pedirle una nota. "Joaco actuó como pudo, hizo lo que cualquiera hubiera hecho, lo que yo también hubiera hecho. Él estaba laburando", sostuvo.

El dueño de Crostita consideró que la reacción del periodista fue "muy desatinada" y remarcó que el trabajador había hecho lo que él esperaba: seguir con sus tareas. También aseguró que lamentó no haber estado presente para acompañarlo en ese momento.

Tras el episodio, Joaquín había cuestionado públicamente la respuesta del emprendimiento. En una entrevista con Sería Increíble, por OLGA, contó que una persona encargada les había transmitido que desde la empresa estaban molestos porque no le habían dado una entrevista al cronista.

En Posta Stream, Russo explicó que había llamado al encargado para preguntar qué había ocurrido y describió lo sucedido como "un teléfono descompuesto". También afirmó que habló con Joaquín y que una familiar y socia del proyecto conversó con él en el evento.

Sobre las versiones de una desvinculación, fue contundente: "No solamente no lo echamos, no renunció, sigue trabajando". Luego aclaró que mantienen un vínculo laboral.

La repercusión en redes y el sándwich dedicado a Robertito

El dueño explicó que Crostita es un emprendimiento familiar y que el crecimiento repentino en las redes sociales los tomó por sorpresa. Según recordó, la cuenta pasó de tener poco más de 200 seguidores a superar los 200.000 después del episodio.

Sin embargo, aclaró que esa exposición no se reflejó de inmediato en el negocio: "Los seguidores que hoy tenemos en las redes sociales no se traducen en ventas. Yo hoy estoy vendiendo lo mismo que vendía hace una semana".

Consultado sobre si Robertito se había comunicado con él o con Crostita, Russo respondió que no. De todos modos, reconoció que el periodista había hecho un descargo en su programa. Funes Ugarte también le había pedido disculpas públicamente a Joaquín.

Durante la charla, el empresario planteó la posibilidad de incorporar a la carta un sándwich llamado Robertito, con pastrón, queso y otros ingredientes. La conductora celebró la idea y propuso invitar al periodista a probarlo.