Donato De Santis habló sobre la polémica con Maru Botana en MasterChef Celebrity y fue contundente: "Hay que entender"

Donato De Santis respaldó a Maru Botana ante las críticas por su participación en MasterChef Celebrity.

Donato De Santis salió a respaldar a Maru Botana en medio de los cuestionamientos por su manera de probar las preparaciones en MasterChef Celebrity. El chef, que dejó su lugar en el jurado del certamen, se pronunció sobre la polémica y puso el foco en las particularidades de cada profesional.

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Según publicó Radio Mitre, las críticas apuntaron a la forma en que la pastelera degusta los platos de los participantes. Frente a ese escenario, Donato defendió su estilo y cuestionó que los recortes que circulan en redes dejen en segundo plano la evaluación gastronómica.

Qué dijo Donato De Santis sobre Maru Botana en MasterChef Celebrity

El cocinero fue directo al expresar su opinión sobre quien tomó su puesto en el programa. “Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes pero creo que hay que entender que todos somos diferentes”, sostuvo, en declaraciones reproducidas por Radio Mitre.

En esa línea, explicó por qué considera que las distintas personalidades también son parte del atractivo de la televisión. “Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo, lo cual es bueno porque sino, serían todos los programas iguales”, señaló.

Lejos de reclamarle un cambio a su colega, insistió en que no corresponde esperar que todos los jurados se comporten de la misma manera. “Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar como es, entender que cada uno es distinto”, remarcó.

Donato De Santis respaldó a Maru Botana ante las críticas por su participación en MasterChef Celebrity.

El planteo de Donato sobre los recortes de MasterChef Celebrity

Otro de los puntos de su respuesta estuvo relacionado con los fragmentos que se comparten en redes sociales. El chef sostuvo que esos clips “lamentablemente muestran otras cosas, que no es la parte de la examinación del plato”. Su observación apuntó a diferenciar esos recortes del análisis de las preparaciones.

De todos modos, también marcó un límite sobre su intervención: aclaró que no es el encargado de “calificar a los que califican”. Así, respaldó a Botana sin ponerse en el lugar de evaluar su desempeño como jurado.

La pastelera tomó el puesto que dejó Donato y se sumó a Damián Betular y Germán Martitegui. Desde afuera del certamen, el cocinero defendió que su reemplazante tenga una impronta propia y no repita la manera de trabajar de quienes ocuparon antes ese lugar.