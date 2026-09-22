Dolores Fonzi expuso a Milei en pleno festival de San Sebastián: "Un desastre"

Durante su participación en el Festival de San Sebastián, la actriz y directora Dolores Fonzi brindó un crudo diagnóstico sobre el presente que atraviesa la industria audiovisual y el sector cultural en Argentina. Al ser consultada sobre el panorama nacional en una entrevista con la señal española rtve, la realizadora no dudó en sintetizar el escenario actual con una definición contundente: "Un desastre".

{{{htmlAmp}}}

La artista, que venía de participar también en el Festival de Santander, explicó que este tipo de certámenes internacionales suelen funcionar como espacios clave para tender lazos comerciales y creativos entre distintos países. Sin embargo, remarcó que las políticas vigentes impiden que la producción nacional pueda responder a esas oportunidades en el exterior.

"En estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocer gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado de propiciar la otra orilla del puente", graficó Fonzi al describir la imposibilidad de estructurar acuerdos bilaterales con productoras extranjeras.

Festival de San Sebastián, el de mayor importancia de cine en España.

El impacto del desfinanciamiento en el INCAA y la pérdida de coproducciones

Fonzi puntualizó que el recorte aplicado sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) desarticuló los mecanismos tradicionales que hacían viable el rodaje de películas a través de alianzas estratégicas con fondos de fomento extranjeros.

"Dependemos de las plataformas totalmente porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones. Antes trabajábamos con Francia, Bélgica, Alemania, entraban distintos fondos y sucedía que gracias al Instituto que sostenía la gestión se lograba filmar películas pequeñas o no con estas coproducciones internacionales", detalló la actriz y realizadora.

En esa misma línea, advirtió sobre el aislamiento que genera la eliminación de estos programas de fomento: "Eso ya no es posible, entonces no solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".

La situación en los libros, el teatro y el rol de la cultura

Más allá del sector cinematográfico, Fonzi amplió su mirada hacia el resto de las disciplinas artísticas y recordó las iniciativas oficiales que buscaron desregular y retirar apoyos estatales a diversas ramas de la actividad cultural.

"Los libros, Mariana sabe bien, bueno ahora hubo una ley, igual se cayó, pero intentaron también quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura", señaló la directora, marcando que la retracción presupuestaria no se limita únicamente a la pantalla grande sino que abarca a la totalidad del ecosistema artístico.

Hacia el final de la entrevista, Fonzi reflexionó sobre el valor simbólico de la producción artística y cuestionó con dureza los motivos detrás del ajuste: "Supongo que sabemos por qué es, que es que la cultura es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda".