Dolli Irigoyen: quién era el esposo y cuántos hijos tiene la famosa chef

Dolli Irigoyen construyó una extensa trayectoria en la gastronomía argentina, con experiencia como cocinera, empresaria, docente y figura de la televisión. Reconocida por su participación en destacados programas culinarios y como jurado de certámenes de pastelería, también mantiene un perfil familiar que despierta interés entre sus seguidores.

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Quién era Ernesto Lanusse, el esposo de Dolli Irigoyen

Dolli Irigoyen estuvo casada con Ernesto Octavio Lanusse Pico Estrada , quien falleció en 2019 a los 72 años. La pareja compartió una etapa importante de su vida y formó una familia con dos hijos, Ernesto y Francisco.

estuvo casada con , quien falleció en 2019 a los 72 años. La pareja compartió una etapa importante de su vida y formó una familia con dos hijos, Ernesto y Francisco. La muerte de su esposo marcó un momento significativo en la vida personal de la reconocida chef, que continuó adelante con sus proyectos profesionales y su actividad en el mundo gastronómico.

En cuanto a su situación sentimental, la información disponible señala que Irigoyen es viuda y que no se encuentra actualmente en pareja. A lo largo de su vida también atravesó otras relaciones, aunque mantuvo su carrera y su entorno familiar como aspectos centrales de su recorrido.

Cuántos hijos tiene Dolli Irigoyen y quiénes son sus nietos

La famosa cocinera tiene dos hijos, Ernesto y Francisco, y es abuela de cinco nietos. Entre ellos hay dos mellizos, un dato que forma parte de su historia familiar.

Aunque su presencia pública está vinculada principalmente con la gastronomía, su vida personal también despierta curiosidad entre quienes siguen su carrera. Su experiencia como madre y abuela convive con una agenda profesional que incluye apariciones televisivas, clases y participación en encuentros culinarios.

A lo largo de los años, Dolli Irigoyen logró consolidarse como una de las referentes de la cocina argentina sin limitar su actividad a los medios de comunicación. Su recorrido incluye el trabajo en su propio emprendimiento, la enseñanza y el reconocimiento de sus pares dentro y fuera del país.

Cómo comenzó la carrera gastronómica de Dolli Irigoyen

La trayectoria de Irigoyen comenzó a una edad temprana. A los 24 años abrió su primera pastelería en Las Heras, su ciudad natal, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Poco después, dio sus primeros pasos en la televisión abierta, una experiencia que amplió su llegada al público.

Más adelante decidió mudarse a la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a dictar clases de cocina. En esa etapa recibió una propuesta para trabajar en televisión y debutó en Canal 7. Posteriormente, tuvo su propio programa en Utilísima, señal de cable que se convirtió en un espacio importante para los contenidos de cocina y manualidades.

Su perfil profesional combina distintas facetas: además de cocinar, se desempeñó como empresaria y docente. Esa versatilidad le permitió construir una carrera sostenida y convertirse en una figura reconocida por varias generaciones de aficionados a la gastronomía.

Los premios y el reconocimiento internacional de Dolli Irigoyen

El prestigio de Dolli Irigoyen también trascendió las fronteras argentinas. La cocinera presidió en dos oportunidades el Bocuse d'Or, una de las competencias gastronómicas más importantes del mundo, que se celebra en Lyon, Francia, y reúne a profesionales de distintos países.

El certamen lleva el nombre del reconocido chef francés Paul Bocuse y constituye una referencia para la alta cocina internacional. La participación de Irigoyen en ese ámbito representó un reconocimiento a su experiencia y trayectoria.

En la Argentina, también recibió un premio Martín Fierro en la categoría de mejor programa de cable de cocina. En los últimos años, sumó una nueva aparición destacada en televisión al integrar el jurado de un certamen de pastelería de Telefe.

Con décadas de experiencia, la chef mantiene un lugar destacado en la gastronomía nacional. Su historia reúne emprendimientos propios, formación de nuevos cocineros, reconocimientos internacionales y una vida familiar que incluye a sus dos hijos y cinco nietos.