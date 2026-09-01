Dieron por muerto a un famoso cantante argentino y estalló en redes: "Bajen esta publicación"

Litto Nebbia se vio obligado a salir a aclarar públicamente que está vivo, después de que a comienzos de septiembre circulara una información falsa sobre su supuesto fallecimiento. El origen del error fue una publicación de El Diario de San Luis, que generó preocupación entre sus seguidores y obligó al histórico músico a desmentir la noticia desde su propia cuenta de Twitter.

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Según trascendió, la nota se habría publicado por un error editorial o, según las sospechas que circularon en redes, a partir de contenido generado con inteligencia artificial sin la verificación periodística correspondiente. El caso volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de IA en medios digitales y los riesgos de viralizar información sin chequear las fuentes.

Litto Nebbia salió a desmentir su propia muerta.

El enojo de Litto Nebbia

Furioso por la situación, el propio Nebbia utilizó su cuenta de Twitter para responderle directamente al medio sanluiseño: "Qué vergüenza el Diario San Luis! Por favor inmediata baja de esta publicación! Periodismo de Cultura? Una falta de respeto para el querido Miguel Zavaleta y para mí! Viralizar", escribió el músico, visiblemente molesto por la trascendencia que había tomado el rumor.

El mensaje del artista no solo buscó despejar cualquier duda sobre su estado de salud, sino que también cuestionó con dureza el trabajo periodístico detrás de la publicación, al pedir de manera explícita que la nota fuera dada de baja de inmediato.

Vale recordar que Nebbia, uno de los referentes fundamentales del rock argentino y fundador de bandas como Los Gatos, se encuentra en perfecto estado de salud. De hecho, meses atrás había reaparecido públicamente para dar declaraciones sobre la cultura y sus colegas del ambiente musical, lo que contrasta de manera directa con la versión que circuló en las últimas horas.

El descargo de Litto Nebbia.

Este tipo de episodios no son nuevos para las figuras públicas del ambiente artístico argentino, que periódicamente deben salir a desmentir rumores sobre su salud o su muerte que se viralizan en redes sociales sin ningún tipo de confirmación oficial. Sin embargo, la sospecha de que en este caso el error podría estar vinculado al uso de inteligencia artificial en la redacción de noticias suma un nuevo capítulo a la creciente preocupación por la calidad y veracidad de la información que circula en medios digitales.

Hasta el momento, desde El Diario de San Luis no se pronunciaron públicamente sobre el faltante pedido de rectificación que realizó el propio Nebbia, mientras el músico continúa activo y vigente en la escena cultural argentina.