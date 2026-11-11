Destrozaron al libertario Aracre en vivo por lo que dijo sobre la visita del papa León XIV: "Yo vi"

Destrozaron al libertario Aracre en vivo por lo que dijo sobre la visita del papa León XIV.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione generó una fuerte discusión en C5N entre Pablo Duggan y Antonio Aracre. El ex CEO de Syngenta y defensor de la gestión de Javier Milei aseguró que el encuentro lo "interpeló" y "conmocionó" y planteó una autocrítica por no haber conectado antes con la institución. Duggan, en cambio, puso en duda su postura previa sobre la discapacidad y cuestionó qué más necesitaba ver para reaccionar.

{{{htmlAmp}}}

Aracre comenzó aclarando que, si bien apoya las ideas del Gobierno, mantiene una posición crítica respecto de las políticas vinculadas con la discapacidad. "Personalmente, a mí me interpeló y me conmocionó mucho lo que pasó en el Cottolengo Don Orione", sostuvo durante el programa. Y agregó: "Yo apoyo las ideas de este Gobierno pero me diferencié en el tema de la discapacidad desde el primer día".

El ex CEO de Syngenta explicó que la visita de León XIV también lo llevó a realizar una autocrítica desde su rol como comunicador. "Me autocritiqué mucho, diciendo ‘¿por qué yo no conecté antes con el Cottolengo Don Orione para mostrar como comunicador, no soy periodista, para mostrarle a la sociedad?’", planteó.

Destrozaron al libertario Aracre en vivo por lo que dijo sobre la visita del papa León XIV.

Duggan lo cruzó al aire

La respuesta de Duggan fue inmediata. "Perdón. ¿Estás haciendo una autocrítica de tu postura con el tema de la discapacidad?", preguntó el conductor, aunque Aracre respondió: "Acabo de decir que en el tema discapacidad siempre estuve en contra de lo que estaba haciendo el Gobierno".

Duggan puso entonces en duda esa afirmación: "Yo no me acuerdo tanto de eso, ¿estás seguro?". "Yo no sé si vos no viste personas discapacitadas. Yo vi un montón de personas discapacitadas luchando por sus derechos, siendo cruelmente tratadas e incluso, a veces, hasta gaseados. Yo no sé qué más necesitabas ver vos", sumó el conductor.