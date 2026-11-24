Guido Kaczka atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su mamá, Susana. La mujer falleció el sábado 21 de noviembre, luego de atravesar una enfermedad, y el conductor decidió compartir la noticia este lunes durante la emisión de No está todo dicho, el ciclo que conduce por La 100.

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Con la voz quebrada, Guido explicó por qué había estado ausente en varios de sus compromisos laborales en el último tiempo. "Todos estos días yo venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad, y falleció antes de ayer", contó.

Luego recordó las horas que pasó junto a su familia en el Hospital Italiano, mientras aguardaban un desenlace que sabían que podía llegar, aunque no querían que sucediera. "Mientras esperaba lo que ya sabíamos... Lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés", expresó.

Guido Kaczka, reconocido presentador de El Trece.

En su relato, el conductor también habló de los "sentimientos de impotencia muy grandes" que se siente al no poder "cambiar las cosas". "Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta de que no, de que no es así", reflexionó.

La reflexión de Guido Kaczka

En otro tramo de su intervención, Guido reveló que encontró cierto alivio al pensar en Lionel Messi y en la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida meses atrás. El conductor explicó que esa historia le permitió comprender que hay situaciones frente a las cuales ni siquiera quienes parecen tenerlo todo bajo control pueden hacer algo.

"Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi. Porque pensé en él y en su papá. Y pensaba: Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así", compartió. Pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando encontró en su celular un texto sobre las pérdidas, el amor y los aprendizajes que deja el paso del tiempo. Guido comenzó a leerlo al aire y, a medida que avanzaba, su emoción se hizo cada vez más evidente.

"Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes", leyó. El texto también incluía una reflexión sobre la fortaleza personal: "Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y cada día uno aprende".

Finalmente, el conductor dejó de lado la lectura para dedicarle unas últimas palabras a su mamá, en las que resumió el legado que le dejó y el lugar que seguirá ocupando en su vida: "Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá, aprendiendo con ustedes", concluyó, visiblemente conmovido.