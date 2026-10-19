La desgarradora carta que publicó la hija de Fernando Confessore: "Mi mundo se derrumbó"

La muerte de Fernando Confessore provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. En medio del dolor por la partida del histórico meteorólogo de TN, su hija menor, Jimena, compartió una emotiva carta en las redes sociales para despedir a su papá y recordar los últimos momentos que atravesó junto a él.

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A dos días del fallecimiento del periodista, la joven publicó una serie de fotografías familiares acompañadas de un mensaje en el que expresó la dificultad de aceptar su ausencia. Con palabras cargadas de tristeza, reconstruyó cómo vivió aquella madrugada y reveló que, mientras los médicos y policías intentaban asistir a su padre, conservaba la esperanza de que pudiera recuperarse.

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido”, escribió al comienzo de la publicación.

El mensaje de la hija de Fernando Confessore.

Uno de los pasajes más conmovedores llegó cuando recordó la expectativa que mantuvo mientras se desarrollaban las tareas de socorro. “Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, expresó.

Jimena también describió el vacío que dejó la pérdida y enumeró aquellas pequeñas costumbres cotidianas que hoy se transformaron en recuerdos imborrables. “Vamos a extrañar todo de vos, pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados, todo. Y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”, manifestó.

El agradecimiento de su hija y una promesa para su mamá

En otro tramo de la carta, la joven destacó el papel que Confessore tuvo en la vida de su familia y agradeció todo lo que hizo por ella y sus hermanas, Julieta y Candela, además de recordar el vínculo que mantenía con su esposa, Paula Franco.

“Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, escribió.

Además, Jimena le dedicó unas palabras especiales a su madre y asumió el compromiso de acompañarla durante el duelo. “Quedate tranquilo, pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”, aseguró.

Hacia el final del mensaje, reconoció que todavía no encuentra la manera de afrontar una ausencia tan grande, aunque prometió conservar vivo el recuerdo de su padre en cada momento de su vida: “Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”.