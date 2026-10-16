El desgarrador último video que subió Fernando Confessore antes de morir: "Pocas oportunidades para disfrutar"

La conmoción por el repentino fallecimiento de Fernando Confessore dejó un vacío enorme en los medios y entre sus miles de seguidores. El histórico meteorólogo de TN y El Trece, caracterizado por su tono didáctico, amable y siempre cercano a la gente, mantenía una intensa actividad en sus plataformas digitales para anticipar las condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. En ese marco, su última publicación en Instagram cobró un sentido sumamente doloroso e inesperado tras conocerse la trágica noticia.

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Apenas tres días antes de su partida, el especialista había publicado un reel para adelantar cómo se presentaba el tiempo durante mediados de octubre. En el video, grabado en las instalaciones del canal y acompañado por un texto explicativo, Confessore advirtió sobre la presencia de un frente húmedo y con escasa presencia de sol para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Semana húmeda, con mucha nubosidad y poco sol en el AMBA", había escrito el meteorólogo en el encabezado de su posteo. Luego, detalló punto por punto el avance del viento del sudeste y cómo impactaría en los días siguientes: "Por ahora, no se esperan grandes cambios en el panorama: muchas nubes, lluvias intermitentes y pocas oportunidades para disfrutar del sol, al menos hasta el próximo sábado 17 de octubre".

Esa frase final, pensada estrictamente para definir el estado del tiempo, caló hondo entre sus fanáticos y colegas al conocerse su deceso. Rápidamente, la caja de comentarios del video se llenó de mensajes de despedida, muestras de afecto y profunda tristeza por la pérdida de una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

Las reacciones tras la dolorosa noticia

Apenas se confirmó el fallecimiento del meteorólogo, las redes sociales se colmaron de conmovedores mensajes. "No lo puedo creer, un tipazo, te vamos a extrañar todas las mañanas", "Qué tristeza enorme, un gran profesional" y "QEPD, Fer queridos", fueron solo algunos de los miles de comentarios que inundaron el posteo.

La partida de Fernando Confessore deja una huella imborrable en el periodismo meteorológico del país y en toda la audiencia que día a día se informaba con sus precisos pronósticos.