El desgarrador mensaje de Maru Botana a 18 años de la muerte de su hijo: "Si pudiera volver el tiempo atrás..."

Maru Botana conmovió a todos este lunes 21 de septiembre, al compartir en sus redes sociales un video en recuerdo de Facundo, en concordancia con los 18 años que se cumplen de su fallecimiento en aquel fatídico 2008. Con imágenes de fondo donde se podían apreciar algunas apariciones públicas del bebé, así como también algunas fotos, la cocinera pronunció sentidas palabras para su versión del pasado que transitó esa dura pérdida.

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"Si pudiera volver el tiempo atrás, no intentaría explicarle nada a esa Maru. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa, no le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada. Me sentaría al lado de ella y le diría solamente: 'vas a poder'. No hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro. Vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes. Tus hijos van a crecer, vas a volver a creer, vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz. Vas a aprender a caminar con esa mochila, hasta vas a correr con ella”, expuso.

Maru Botana junto a Facundo, su fallecido hijo.

Sin embargo, advirtió: “Te aviso algo: cada vez que se acerque el 21 va a volver a pesar y vas a extrañarlo como loca. 19 años después todavía va a pasar, pero ya no te va a dar miedo, porque entendes que extrañarlo también es una manera de ir teniéndolo con vos. Si pudiera volver, me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarle la mano y decirle que va a poder”. "Hoy es mi día especial y, a pesar de que pasen los años, todo se vuelve a revivir. Hoy quería compartirles este video, para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande, tengan esperanzas", concluyó.

¿Qué le pasó a Facundo, el hijo de Maru Botana?

Facundo falleció el 21 de septiembre de 2008 producto del síndrome de muerte súbita del lactante, mientras la famosa cocinera y el resto de su familia estaban de viaje por la Patagonia. Desde luego esto produjo un enorme dolor en todos ellos y es a día de hoy que lo recuerdan siempre que pueden.