La hija de la expareja de Raúl Taibo, Shelsian, revelo en su cuenta de Instagram la decisión que tomó tras la trágica muerte de su madre.

La actriz Marcela Ortiz, reconocida por su participación en producciones de las décadas de 1980 y 1990, murió a los 61 años tras sufrir un accidente de tránsito en Tigre. Luego de la trágica noticia, su hija, Shelsian, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre el difícil momento que atraviesa y anunció una decisión vinculada con su actividad laboral.

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Shelsian se dedica al mundo de la belleza y cuenta con un espacio especializado en maquillaje y peinado. En medio del duelo por la pérdida de su madre, decidió dirigirse a sus seguidores y clientes para agradecer las muestras de afecto que recibió: “Vengo por acá, ya que es de público conocimiento que lamentablemente este fin de semana tuve la pérdida de mi mamá. Gracias por todos los mensajes de cariño para ella y para mí. De a poco contestando y leyendo a todo el que se tomó un segundo de cariño para con nosotras”.

Historia de Instagram de la hija de Marcela Ortiz.

Por otro lado, la joven explicó que también conversó con las novias que tenía agendadas para este fin de semana y compartió una reflexión sobre el proceso de duelo que atraviesa: “Recién estuve hablando con las novias de este finde y les dije algo que me gustaría compartir con las novias que tengo todo el resto del año ya que el duelo de una madre es duro y lleva tiempo. También compartirlo con ustedes y cualquiera que se atienda conmigo sea en make up, pelo o cosmetología”.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre el lugar que ocupa su trabajo en el proceso de duelo: “El arte es una forma de expresar, y el maquillaje, peinar, lo es. Solo tengo cosas lindas para expresar en este momento, así que tu maquillaje va a ser muy especial y vas a quedar hermosa te prometo. Mi agenda siempre está ocupada. No puedo quejarme. Mi trabajo siempre fue mi sostén y mi cable a tierra, y hoy lo será más que nunca”.

Quién era Marcela Ortiz

Marcela Ortiz murió a los 61 años tras sufrir un accidente automovilístico en Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia se conoció el lunes 19 de octubre y fue confirmada por su hija, Shelsian, quien la despidió a través de las redes sociales con un mensaje de profundo dolor.

La muerte de la exmodelo quedó bajo investigación judicial para establecer las circunstancias del episodio. De acuerdo con la información publicada por los medios, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se ordenaron peritajes y una autopsia para determinar qué ocurrió.