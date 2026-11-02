La curiosa denuncia de Soledad Pastorutti por un partido de fútbol en un festival: "No me dejan"

La popular cantante Soledad Pastorutti reveló sus preparativos de la gran cita del Festival República Folklore y se expresó sobre su reconocido amor por el fútbol con una particular denuncia. Además, reflexionó sobre el paralelismo entre las vivencias de camarín y la pasión de las canchas, dejando al descubierto anécdotas inéditas de su infancia y de sus participaciones en partidos homenaje.

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En una entrevista señaló la gran conexión entre los escenarios y la pelota, la intérprete de Arequito contó: "Sí, todos los folkloristas jugamos al fútbol. En Cosquín siempre hay un partido entre los periodistas y los folkloristas. Ya no voy porque no me dejan, pero están buenísimos".

Ante la sorpresa por la prohibición, la cantante recordó sus años formativos y la dificultad de practicar la disciplina en su juventud: "De chica jugaba muchísimo con los amigos de mi primo y en esa época era una rareza. Era la única mujer. Ellos jugaban con botines y yo, descalza". "Siempre fue un deporte que me apasionó, pero en ese momento no existía la posibilidad de que una mujer jugara al fútbol y como en mi club, 9 de Julio, había tenis, hacía tenis", agregó.

Sin embargo, el quiebre en sus participaciones llegó ya consolidada como figura pública por un accidente durante una gira: "De gira con la banda, siempre me prendía a jugar hasta que una vez me pegaron un pelotazo fuerte en la cara y me dijeron: 'Che, no sé si vos tenés que jugar', je".

"Con mis sobrinos, que tienen 5 y 10, juego muchísimo. O cuando en Navidad o Año Nuevo se arma el fútbol en el campo, me anoto seguro. Bah, en realidad, siempre me anoto en todos los deportes que haya aunque no sea muy buena, je", bromeó.

Soledad Pastorutti jugó en la despedida de Maxi Rodríguez.

Luego,la referente del folclore admitió entre risas sus limitaciones con la pelota: "Soy molesta y corro, pero en la despedida de Maxi (Rodríguez), por ejemplo, me pusieron a jugar mal perfilada y con la izquierda no pateo nada, je". "Espero que ese día no hayan puesto puntajes en Olé", completó en una nota ante ese medio deportivo.

Sobre aquella recordada aparición estelar en el estadio de Newell's Old Boys, relató los pormenores de la logística: "Fue un delirio porque canté el Himno y ahí, al toque, me corrí dos metros, me saqué un saco largo que tenía y abajo ya estaba vestida de futbolista. Me cambié las botas por los botines y salí a la cancha, je. Fue una situación muy loca y yo estaba enloquecida".

Una cancha en el Festival República Folklore

Entre risas, sobre las actividades previstas para el inminente festival República Folklore, Soledad bromeó con la posibilidad de armar un espacio para futboleros: "Vamos a poner una canchita de fútbol".

Como bien se informó, el evento se perfila como uno de los acontecimientos culturales más convocantes del cierre de año en la Ciudad de Buenos Aires. Con una grilla estelar que incluye los shows de la propia Soledad, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y la participación especial de Cazzu, el predio ofrecerá dos jornadas ininterrumpidas de música, danza federal y propuestas gastronómicas regionales.