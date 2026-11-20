La conductora ultra oficialista Cristina Pérez analizó la postura económica del presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales 2027. Durante su editorial, la periodista evaluó la negativa del mandatario a recurrir a medidas de gasto público extraordinario para captar votos y reflexionó sobre los costos y beneficios de mantener una línea discursiva rígida.

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En su intervención, Pérez remarcó la fidelidad del jefe de Estado respecto a sus promesas iniciales de gestión vinculadas al ajuste y las cuentas públicas. "Milei es totalmente coherente. Él dijo que no iba a aplicar 'plan platita' y está sosteniendo esa coherencia", afirmó al comenzar su análisis en el ciclo radial.

La periodista explicó que la administración nacional sostiene su política bajo la premisa de que el equilibrio en las cuentas públicas funciona como un escudo frente a la coyuntura internacional. Según detalló, el mandatario sostiene que "si tenemos orden fiscal probablemente el orden fiscal es lo que nos está protegiendo, pero no podemos salir a tomar deuda".

"Esta coherencia que en términos de valores o de sostener tu palabra es importante, fíjense lo paradójico cuando hay elecciones. No le termina siendo funcional eventualmente a acompañar la inclinación del voto en un país que tiene tradición de planes platita", analizó la periodista afín al gobierno.

La discusión sobre los fines y los métodos en la política

Frente a las demandas sociales y políticas de asistencia económica en tiempos de comicios, la conductora señaló la contradicción discursiva que existiría si el Gobierno decidiera alterar su rumbo. "Si la noticia fuera que el gobierno está haciendo un plan platita, lo estaríamos criticando. Estaríamos diciendo: 'Milei está haciendo lo que dijo que no iba a hacer'", argumentó.

En ese sentido, Pérez advirtió sobre la presión de ciertos sectores que reclaman medidas distributivas previas a una votación y puso en debate la valoración ética de las decisiones oficiales. "Claramente hay gente que le está pidiendo al gobierno un plan platita. ¿Qué está bien y qué está mal? Porque si hay que decir está mal que el gobierno no haga un plan platita, yo creo que es coherente Milei", sostuvo.

Para cerrar su análisis, la conductora dejó abierta la incógnita sobre la efectividad de esta estrategia en las urnas y el debate de fondo sobre las prácticas políticas tradicionales. "¿La coherencia le va a traer más votos? Y ya ahí encontramos una discusión que es distinta, que tiene que ver con los medios y los fines de la política o con qué vale en la política con tal de", concluyó.