La conductora ultra oficialista Cristina Pérez analizó el panorama electoral y las dificultades políticas del oficialismo en medio de un contexto de incertidumbre financiera, marcado por la suba del riesgo país y el aumento récord en el precio del dólar. Al aire de Cristina Sin Vueltas por Radio Rivadavia, la periodista puso el foco en el comportamiento del electorado no alineado.

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Pérez planteó que las distintas fuerzas políticas concentrarán su atención en la disputa por el electorado flotante. "La política toda va a dar una lucha por ese segmento, que es el que puede inclinar la balanza", aseguró la conductora.

En esa línea, revisó el comportamiento electoral registrado en las elecciones presidenciales para explicar el origen de esos apoyos. "Ahora, si uno toma los números del pasado balotaje, es muy posible que un mayor porcentaje de esos votos que están en modo mirar, esperar, corresponda a ciudadanos que en el ballotage del 2023 fueron a Milei a elegir a Milei luego de haber votado por Patricia Bullrich en primera vuelta", detalló.

El llamado de atención al oficialismo

A partir de esa lectura, la periodista señaló que el presidente Javier Milei y su equipo deben concentrarse en fidelizar a ese sector específico de la sociedad, que muestra reparos con la situación actual. "Entonces, podríamos decir que el gobierno tiene que cuidar sí o sí esa fracción del voto republicano a la que no termina de contentar solo con el rumbo económico y que tiene algún que otro enojo", sostuvo.

Finalmente, Pérez indicó que la necesidad de retener esos votos trasciende la posibilidad de definir una elección en segunda vuelta y se vincula de manera directa con las metas centrales del oficialismo. "Ojo, no solo por el escenario de segunda vuelta, sino, sobre todo, para asegurar el objetivo prioritario del gobierno, que es poder ganar en primera", concluyó.