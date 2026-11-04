El resultado de los comicios en Estados Unidos llegó a la pantalla de Cristina Sin Vueltas con una lectura que excedió lo que pasó en ese país. La periodista ultra oficialista Cristina Pérez reflexionó sobre el retroceso político de Donald Trump y lo usó como punto de partida para analizar la realidad económica argentina y las perspectivas electorales de Javier Milei.

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Para la periodista, lo que se definió en las urnas fue mucho más que una disputa electoral, y lo que más le llamó la atención fue la velocidad del cambio en el panorama político estadounidense, después de una amplia victoria republicana.

“Creo que no fue solo una elección de medio término la de Estados Unidos, sino el principio del fin de una era. Si uno observa el mapa rojo casi por completo del triunfo de Donald Trump hace tan solo dos años, resulta increíble la pérdida de ese capital político en tan corto tiempo, ¿no?”, planteó al abrir su editorial.

El bolsillo, en el centro del voto

Al analizar qué movilizó a los votantes, Pérez señaló que la situación material de los hogares fue el factor determinante. Para respaldar su argumento, recurrió a una encuesta difundida tras la votación.

“Las razones sobran, pero la primera de las razones tiene dos caras para la suerte de Javier Milei, si las comparamos o las ponemos en perspectiva del escenario local. Porque la primera preocupación de los votantes fue el bolsillo, fue la economía. No es que lo digo yo, lo dice la encuesta de Associated Press a los votantes, AP, donde la primera razón singular del voto fue motorizada por la economía”, detalló.

Luego repasó las cifras de ese relevamiento: “Tres de cada cuatro votantes describieron la situación económica en los Estados Unidos como no muy buena o directamente mala. Es decir, que el bolsillo fue el principal motor del enojo, pero el 90% de esta frustración está traccionado por la suba del costo de vida, es decir, la inflación”.

La doble lectura para Milei

Al trasladar el análisis a la Argentina, la conductora marcó la contradicción y el desafío que la experiencia estadounidense supone para el oficialismo. Según su mirada, el impacto del encarecimiento diario convive con la desaceleración del índice de precios.

Ahí encontró el contraste central de su análisis, ya que la inflación, que en Estados Unidos alimentó el enojo de los votantes, es para ella la principal fortaleza del Presidente.

“Y acá está la otra cara, ¿no? Fíjense, en una misma elección la preocupación por la economía, pero la preocupación por la inflación, que en el caso de Milei, podríamos decir, más allá de que no haya llevado a cero la inflación, es su punto fuerte”, concluyó.

Las cifras de AP se atribuyen a Pérez porque no las contrasté con la encuesta original, y conviene revisarlas si vas a destacarlas en títulos. Como en la nota anterior, usé solo tu texto, así que queda por debajo de las 800 a 900 palabras.