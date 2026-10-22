Conmoción en la televisión: una ola arrastró a un periodista mientras estaba al aire y quedó todo grabado

Un periodista de la televisión pública vasca vivió un susto en pleno vivo cuando una ola rompió contra el paseo marítimo y lo cubrió por completo ante las cámaras. La escena, que quedó registrada, empezó a circular en redes y mostró la fuerza del temporal que golpea la costa vasca.

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¿Qué pasó con el periodista?

El hecho ocurrió este jueves durante la emisión de Euskadi Quédate, el programa de ETB2. El periodista Sergio Ovejero realizaba una conexión desde Ondarroa para informar sobre el empeoramiento del estado del mar y el aviso amarillo activado en la costa.

Periodista fue arrastrado por una ola.

Mientras el cronista detallaba el aumento del oleaje y las recomendaciones para quienes caminan por el paseo marítimo, una violenta marejada rompió contra el rompeolas y superó el muro de contención. El agua impactó de lleno contra él y contra el equipo técnico, y la señal se cortó de golpe.

Un susto, sin mayores consecuencias

Según se informó, el episodio no pasó de un gran susto. El reportero terminó siendo protagonista involuntario de la noticia que estaba contando, en una secuencia que mostró en directo la fuerza del mar.

La situación se da en medio de la llegada de la borrasca Austen, que traerá el primer temporal marítimo de la temporada. La Agencia Vasca de Meteorología prevé activar la alerta naranja este viernes por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían superar los 5 metros y rachas de viento de hasta 70 km/h.

Un blooper viral

El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde llamó la atención tanto por la potencia de la ola como por la sorpresa del periodista. Como suele ocurrir en este tipo de cobertura, el episodio volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan los móviles de prensa cuando transmiten desde la costa en pleno temporal.