Conmoción por el famoso actor argentino que fue detenido por secuestrar a un trabajador sexual

Un reconocido actor argentino fue detenido en las últimas horas tras ser denunciado por un trabajador sexual que lo acusa de haberlo retenido contra su voluntad durante varias horas en su vivienda. El caso, que ya está en manos de la Justicia, generó fuerte repercusión en el ambiente del espectáculo.

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¿Quién es el actor que fue detenido?

Se trata de Maximiliano Ghione, actor y director con una extensa trayectoria en ficciones como Montecristo, Buenos vecinos y Casi Ángeles, quien reside desde hace varios años en Lehmann, una localidad santafesina, donde además lleva adelante un emprendimiento gastronómico.

Maximiliano Ghione fue detenido.

La denuncia que inició todo

Según informó Radio Rafaela, el denunciante relató que había pactado un encuentro laboral con el actor y que, en determinado momento, habría quedado encerrado en el inmueble contra su voluntad, mientras era amenazado con un arma de fuego. El hombre declaró haber permanecido retenido durante aproximadamente cinco horas, y la denuncia incluye además presuntas amenazas posteriores realizadas por vía telefónica.

A partir de la presentación judicial, el fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, ordenó una serie de medidas investigativas que derivaron en el allanamiento de la vivienda de Ghione. Durante el procedimiento, personal de la Policía de Investigaciones secuestró varias armas de fuego, distintas versiones periodísticas hablan de al menos cuatro, aunque otras elevan la cifra a ocho, dato que todavía debe confirmarse oficialmente. Tras el allanamiento, el actor fue aprehendido y trasladado a la ciudad de Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia.

Los delitos que se investigan

Según trascendió, los delitos que se le imputan en esta etapa preliminar son privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas de fuego y tenencia indebida de armas de fuego. Un abogado que interviene en la causa confirmó el paradero del actor: "En este momento Ghione está detenido, alojado en la alcaidía de la ciudad de Rafaela". Restará ahora que la Justicia avance con el proceso y evalúe si corresponde solicitar la prisión preventiva mientras dure la investigación.