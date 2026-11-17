Gladys “La Bomba” Tucumana rompió el silencio tras la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años, y compartió un desgarrador testimonio en sus redes sociales. En un video, la cantante explicó cómo ocurrió el accidente que sufrió el chico y relató la rápida complicación de salud que terminó con su vida.

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“Mi sobrinito Ian, de doce añitos, estaba jugando al fútbol en la casa, molestando, jugando con sus primos y descalzo, en el pasillo de la casa de mi madre”, comenzó contando. Según explicó, el accidente ocurrió cuando el nene "en vez de pegar una patada en la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó", aclarando que fue "una fractura” pero, enfatizó, no había sido expuesta. Sin embargo, lo que parecía ser un accidente doméstico terminó desencadenando una situación mucho más grave. “Todavía no sabemos qué realmente puede desencadenar algo así en que Iancito se vaya y nos deje”, expresó, visiblemente afectada por la pérdida.

El posteo de Gladys La Bomba Tucumana sobre la muerte de su sobrino.

La explicación de Gladys sobre la muerte de Ian

En el mismo video, La Bomba Tucumana contó que viajó de urgencia para acompañar a sus familiares y conocer qué había sucedido. “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria y ya en 24, 48 horas, muere injustamente”, relató. La cantante aclaró que la familia todavía busca respuestas sobre lo ocurrido y que espera poder conocer más detalles durante los próximos días.

Además, describió el profundo dolor que atraviesan "mi sobrina; mi mamá, que está destruida; mi hermana que está destruida y todos, todos”. En otro tramo, recordó el vínculo cercano que tenía con Ian y los momentos que compartían: “Vivía prácticamente conmigo y mi sobrina cuando yo estaba acá, en Tucumán. Venía, se metía a la pileta, disfrutaba de todo eso”.

Finalmente, puso en palabras la dimensión de la pérdida: “Imagínense lo que es perder un niño, un angelito hermoso, lleno de vida, sano, pleno, inteligente”. Y concluyó con un mensaje dedicado al dolor de su sobrina, la mamá del chico: “No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo”.