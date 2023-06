Se viene "Flash": los hermanos Muschietti dijeron presente en la Comic-Con Argentina

Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, director y productora de "Flash", la anticipada película del universo cinematográfico de DC, fueron el plato fuerte en la primera jornada de la nueva edición de la Comic-Con Argentina que arrancó ayer en el predio porteño de Costa Salguero, donde ofrecieron un panel frente a cientos de fans enardecidos para contar detalles sobre el tanque que desembarcará en salas el próximo 15 de junio.

"Vamos Argentina, carajo. Tuvimos la suerte de construir la baticueva completa, que es algo que, con todo el respeto del mundo, ni Tim Burton hizo. Tenemos la Copa del Mundo y construimos la única baticueva entera", bromeó el cineasta rodeado de aplausos y gritos y dejándose llevar por un espíritu "argento" que demostró no haber abandonado tras los diez años que lleva instalado en Hollywood.

Siempre procurando atraer con la presencia de invitados internacionales, el evento que reúne a amantes de todo lo referido a la cultura pop -desde las series y los videojuegos hasta el manga y el cosplay-, trajo este año a la dupla oriunda de Vicente López y llenó el auditorio principal de la convención, donde la orquesta Hakuna Sonata interpretó una selección de clásicos de motivos como "El señor de los anillos" y "Harry Potter", entre más, de cara a la llegada de los realizadores.

Y aunque Barry Allen/Flash sea el protagonista del filme por el que los Muschietti están en boca de la prensa local y extranjera en los últimos tiempos, el aire de la cita en la Comic-Con estaba cargado de una devoción general por el mundo de DC, a sabiendas de que en la cinta, que se sumergirá en un intenso viaje en el multiverso, aparecerán versiones conocidas y nuevas de personajes como Supergirl y los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck, que los encarnaron con casi 30 años de diferencia.

"Mi contacto con los cómics se había perdido, de chiquito leía muchos, y después fue desapareciendo. Cuando me ofrecen esta película me pongo al día con el personaje, y me doy cuenta de que había escritores que le habían dado mucha profundidad, con un trauma infantil, que generó un personaje más interesante, con una tridimensionalidad que valía la pena", explicó Andy sobre el proyecto, que a muy poco de empezar sus rodajes chocó de lleno con el inicio de la pandemia de Covid-19, algo que resultó "una bendición disfrazada", por el tiempo que les dio para desarrollar el guion.

Por su lado, Bárbara agregó que su pasión por DC "también empezó de chiquita": "Nuestros viejos nos llevaron a ver al Superman de Richard Donner con Christopher Reeve (1978), y me acuerdo perfecto porque me enamoré locamente del personaje y además quería ser Lois Lane, porque era una mina muy fuerte, que hacía lo que quería, y que a Clark Kent lo tenía medio controladito", relató.

"Siempre quise hacer una película de aventuras, aunque no tenía tanta familiaridad con el multiverso, pero es una herramienta fantástica, porque podés hacer lo que se te canta, siempre en algún mundo paralelo puede existir lo que decidís que exista", siguió.

Sobre esa narrativa, su hermano consideró que "quizás porque el mundo del cine de alguna manera se vio en un lugar donde tenía que contar las historias de origen de los superhéroes, una y otra y otra vez, nunca había tocado el multiverso por la complejidad que tiene. Como que había necesidad de explicar la historia con nuevos villanos y circunstancias, pero el multiverso es algo que no se había tocado, y estoy muy contento de que se haya hecho con esta película".

Allí es donde surgió el inevitable tópico sobre Michael Keaton, que a sus 71 vuelve a ponerse en la piel del hombre murciélago: "Él fue mi Batman, Adam West también en mi primera infancia, pero definitivamente me voló la cabeza cuando salió la película de Burton (en 1989), con su carisma y su personalidad y el estilo de la película. Nunca pensé que íbamos a traerlo de nuevo, así que significó muchísimo para mí", dijo Muschietti.

"Tuve la suerte de conocerlo, de tener muchas horas de conversación sobre cosas de la vida, y después vino el paso siguiente, que era dónde carajo está Bruce Wayne después de 30 años de no haberlo visto. Yo tenía mis propias ideas, con mucho respeto porque él y Burton crearon al personaje, pero la psicología, las emociones y la interioridad venían de Keaton, y estaban ahí en algún lugar", continuó.

Y agregó: "Él está muy orgulloso de ese personaje, si bien tenía una carrera como actor de películas de humor, 'Batman' lo lanzó 38.000 veces más arriba que cualquier otra cosa, pero había que decidir cómo lo encontrábamos después de 'Batman regresa' (1992). Yo tenía las cosas bastante claras, necesitaba una transformación al final de la cual él aceptara ser Batman, necesitaba un héroe reticente. Ese fue el foco, nos pusimos de acuerdo y fuimos para adelante", recordó sobre la experiencia.

Por último, el dúo que saltó a la fama con "Mamá" (2013) y la nueva versión de la novela de Stephen King, "It" (en dos partes lanzadas en 2017 y 2019) se refirió a su dinámica colaborativa: "Es muy buena, ya tenemos una máquina bastante aceitada, hace mucho que trabajamos juntos en cosas que cada vez son más grandes, pero lo esencial es que tenemos una confianza ciega uno en el otro", comentó Bárbara.

"Él se puede mandar muchas cagadas, que yo se las voy a perdonar, pero lo que queremos siempre es la mejor película posible y lo sabemos. Este es un negocio muy jodido, y estar con alguien que sabés que está protegiéndote, es un absoluto. No sé si podría hacer lo mismo que hago si no fuera así, porque es duro a veces", confesó.

De cierre, su hermano coincidió: "Para mí es un honor tremendo haber llegado hasta acá con ella, la tranquilidad que tengo para agarrar un proyecto como este teniéndola en la producción no tiene precio. Nos peleamos todos los días, pero al final sabemos que estamos ahí el uno para el otro", concluyó.

