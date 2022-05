Meg Ryan dirigirá y actuará en una comedia romántica con David Duchovny

La actriz estadounidense Meg Ryan dirigirá y protagonizará una comedia romántica en la que estará acompañada por su colega David Duchovny, titulada "What Happens Later" y con estreno en cines estimado para el año próximo.

La intérprete estrella de las "romcom" de los noventa realizará su segunda película como directora tras debutar con el drama de época "Ithaca" en 2015 y estará acompañada en el elenco por Duchovny, popular por sus roles en las series "Los expedientes secretos X" y "Californication".

Ryan, de 60 años, que en los últimos catorce actuó en solo dos películas, también tendrá crédito como guionista junto al novelista Kirk Lynn y el dramaturgo Steven Dietz, en cuya obra de teatro "Shooting Star" se basa el largometraje.

Según informaron los sitios especializados de Hollywood, el filme tendrá una aproximación "evolucionada y nostálgica" respecto del género de comedia romántica que hizo célebre internacionalmente a Ryan, con títulos como "Cuando Harry conoció a Sally" (1989), "Sintonía de amor" (1993) o "Tienes un e-mail" (1998).

La producción comenzará en unos meses en el Estado de Arkansas y se anunció su fecha de estreno en cines para 2023.

La historia sigue a una expareja (Ryan y Duchovny) que se reúnen por primera vez desde su separación décadas atrás al encontrarse varados toda la noche en un aeropuerto.

Con información de Télam